Победен дебют на Иван Алипиев за Римини

Баскетболният национал Иван Алипиев дебютира за новия си италиански отбор, след като премина в Римини, който също като предишния му клуб Местре се състезава в местната втора дивизия - А2.

Алипиев облече екипа на Местре в началото на октомври, а по-рано през септември тренира с други два италиански тима - Дертона и Ваноли Кремона.

Българинът взе участие за Римини при победата над Баскет Торино с 67:64 като гост в среща от 20-ия кръг на шампионата.

Иван Алипев влезе от пейката и за 15 минути на терена се отчете с 3 борби и 1 асистенция.

Отборът на Римини е втори във временното класиране с 14 победи и 6 загуби.