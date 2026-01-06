Популярни
Очаквайте: Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
  Останалият без звездите си Денвър излъга 76ърс след продължение

  • 6 яну 2026 | 12:57
  • 470
  • 0
Останалият без звездите си Денвър излъга 76ърс след продължение

Останалият без всичките си звезди отбор на Денвър Нъгетс измъкна победа след продължение срещу Филаделфия 76ърс със 125:124. Цялата редовна стартова петица на Денвър не взе участие в мача, а старши треньорът Дейвид Алдеман разполагаше с едва деветима играчи. Въпреки трудностите, тимът от щата Колорадо подобри баланса си до 24-12, докато Филаделфия е с 19-15.

Джейлън Пикет реализира 29 точки и 7 асистенции за Нъгетс, Пейтън Уотсън добави 24 точки и 7 борби, а Зик Наджи се включи с 21 точки и 8 борби. Брус Браун записа 19 точки, а Хънтър Тайсън беше с 14.

За Сиксърс Джоел Ембийд се отчете с дабъл-дабъл с 32 точки и 10 борби, а Тайрийз Макси вкара 28 точки. Ви Джей Еджкомб беше близо до трипъл-дабъла със 17 точки, 9 асистенции и 8 борби, а Куентин Граймс добави 16 точки.

