Маверикс и Рокетс ще се изправят един срещу друг в Китай

Далас Маверикс и Хюстън Рокетс ще изиграят в Китай два мача от предсезонната си подготовка за следващата кампания в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

Двата клуба ще се изправят един срещу друг на 9 и на 11 октомври в Макао във Venetian Arena. Съоръжението е собственост на хазартната компания Sands Corp., чийто президент и главен изпълнителен директор е собственикът на Далас.

„Не мога да бъда по-горд, че Маверикс ще дойде в Макао и ще може да се наслади на невероятното гостоприемство, което предлагат съоръженията на Sands“, каза Дюмонт в изявление, публикувано от НБА.

Хюстън Рокетс е друг логичен избор за тим, който да играе в Китай, заради легендарния баскетболист Яо Мин, който игра за „Ракетите“ между 2002 и 2011 г. Китаецът е част от „Залата на славата“ на баскетбола, както и осемкратен участник в „Мача на звездите“ на НБА и е считан за най-добрия играч в историята на страната.

През периода на Мин в Хюстън популярността на баскетбола в Китай отчете сериозно увеличение, а между 2004 и 2025 г. страната прие 28 мача с участието на отбори от НБА. За последно Финикс Сънс и Бруклин Нетс играха в Макао през миналата година.