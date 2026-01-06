Саймънс и Причард поведоха Селтикс към победа срещу Булс

Бостън Селтикс се изкачи до втората позиция в Източната конференция на НБА след успех над Чикаго Булс със 115:101.

В мача след изравненото си най-добро постижение за кариерата от 50 точки, Джейлън Браун беше ограничен до само 14 при стрелба 6 от 24. Въпреки слабото му представяне, играчите на Чикаго не успяха да се възползват и отбелязаха едва 33 точки през първото полувреме. Така „Келтите“ вече са с баланс от 23-12 и изпревариха тима Ню Йорк Никс в класирането, докато „Биковете“ са със 17-19 и заемат 9-ата позиция в Източната конференция.

Анфърни Саймънс беше най-резултатен в двубоя с 27 точки, като всички дойдоха след почивката. Пейтън Причард вкара 21, а Немиас Кета добави дабъл-дабъл с 13 точки и 13 борби.

За Чикаго Матас Бузелис отбеляза 26 точки, Айо Досунму се отчете с 15, а Никола Вучевич записа дабъл-дабъл с 15 точки и 15 борби, към които добави и 7 асистенции.