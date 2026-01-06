Детройт Пистънс затвърди първото си място на Изток след успех срещу Никс

Детройт Пистънс победи Ню Йорк Никс със 121:90 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА), затвърждавайки първото си място в Източната конференция.

Това беше първи двубой между двата отбора, откакто нюйоркчани отстраниха Детройт в първия кръг на плейофите през миналия сезон. Тогава Ню Йорк спечели серията с 4:2, воден от намиращия се в прекрасна форма Джейлън Брънсън.

Този път „Буталата“ не оставиха никакъв шанс на опонента си, спечелвайки всяка една от отделните части в мача и през последната четвърт дадоха почивка на звездите си. Така Детройт вече има баланс от 27-9, докато Ню Йорк е с 23-13.

Cade Cunningham’s handles are so smooth. 🥶



pic.twitter.com/9ssP2kpGMC — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 6, 2026

Кейд Кънингам записа най-много точки в срещата с 29, като към тях добави и 13 асистенции. Джавонте Грийн добави 17, а Джейдън Айви се отчете с 16.

За Никс Джейлън Брънсън отново блесна с 25 точки, но допусна шест грешки. Майлс МакБрайд се включи със 17 точки, а Микал Бриджис беше третият най-резултатен за тима от „Голямата ябълка“ с едва 10.