Драматична победа за Клипърс срещу Уориърс

В напрегнат мач, решен от детайлите, Лос Анджелис Клипърс успя да пречупи съпротивата на Голдън Стейт Уориърс, печелейки със 103:102.

Домакините удържаха на контраатаката на „воините“ в последната четвърт и отпразнуваха седма победа в последните си срещи, подобрявайки баланса си до 13-22 след изключително тежкото начало на сезона. . В същото време Голдън Стейт е с баланс 19-18 и е осми на Запад.

Кауай Леонард беше най-добър за победителите, като записа 24 точки, 12 борби и 5 асистенции. Достоен негов партньор беше новобранецът Коби Сандърс, който допринесе с 20 точки и 7 борби. Джон Колинс отбеляза 18 точки, Крис Дън добави 16, а Ивица Зубац завърши с дабъл-дабъл от 10 точки и 11 борби.

Kawhi Leonard and Jimmy Butler square off. Remember the crazy stat back in the day only 2 active players with more steals than fouls cherish these moments.

🏀 Kawhi currently leads the league in steals per game. pic.twitter.com/uS7zWNxo0C — Global Utopia Sports (@GL8BAL_SPORTS) January 6, 2026

За Уориърс, Стеф Къри беше топреализатор с 27 точки и 7 асистенции, но стреля с успеваемост от едва 4 от 15 отдалеч. Джими Бътлър добави 24 точки, а единственият друг играч с двуцифрен актив за тима от Сан Франциско беше Гари Пейтън II с 14.

Наставникът на „воините“ Стив Кър беше изгонен при оставащи 7:57 минути в срещата, а Стеф Къри за пръв път от 2021-а насам се наложи да напусне мач заради натрупани нарушения.