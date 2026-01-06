Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Драматична победа за Клипърс срещу Уориърс

Драматична победа за Клипърс срещу Уориърс

  • 6 яну 2026 | 11:19
  • 241
  • 0
Драматична победа за Клипърс срещу Уориърс

В напрегнат мач, решен от детайлите, Лос Анджелис Клипърс успя да пречупи съпротивата на Голдън Стейт Уориърс, печелейки със 103:102.

Домакините удържаха на контраатаката на „воините“ в последната четвърт и отпразнуваха седма победа в последните си срещи, подобрявайки баланса си до 13-22 след изключително тежкото начало на сезона. . В същото време Голдън Стейт е с баланс 19-18 и е осми на Запад.

Кауай Леонард беше най-добър за победителите, като записа 24 точки, 12 борби и 5 асистенции. Достоен негов партньор беше новобранецът Коби Сандърс, който допринесе с 20 точки и 7 борби. Джон Колинс отбеляза 18 точки, Крис Дън добави 16, а Ивица Зубац завърши с дабъл-дабъл от 10 точки и 11 борби.

За Уориърс, Стеф Къри беше топреализатор с 27 точки и 7 асистенции, но стреля с успеваемост от едва 4 от 15 отдалеч. Джими Бътлър добави 24 точки, а единственият друг играч с двуцифрен актив за тима от Сан Франциско беше Гари Пейтън II с 14.

Наставникът на „воините“ Стив Кър беше изгонен при оставащи 7:57 минути в срещата, а Стеф Къри за пръв път от 2021-а насам се наложи да напусне мач заради натрупани нарушения.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Много драма и една голяма изненада в НБА тази нощ

Много драма и една голяма изненада в НБА тази нощ

  • 6 яну 2026 | 07:35
  • 3710
  • 0
Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 21:14
  • 11463
  • 7
Антъни Едуардс с историческо постижение

Антъни Едуардс с историческо постижение

  • 5 яну 2026 | 18:23
  • 3169
  • 0
Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

  • 5 яну 2026 | 17:30
  • 1763
  • 0
Отново проблеми за крило на ЛА Клипърс

Отново проблеми за крило на ЛА Клипърс

  • 5 яну 2026 | 16:49
  • 963
  • 0
Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

  • 5 яну 2026 | 16:36
  • 1339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13378
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3251
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10689
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 224
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5191
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8237
  • 5