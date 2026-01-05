Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике беснее след победата: Когато нас ни обиждат, мачовете не се прекъсват

Луис Енрике беснее след победата: Когато нас ни обиждат, мачовете не се прекъсват

  • 5 яну 2026 | 09:39
  • 612
  • 0

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отправи остро послание към френската общественост, преди всичко към върховете на местния футбол, заради отношението, което получава неговият клуб. ПСЖ победи градския си съперник Париж ФК с 2:1 в мач, който на няколко пъти беше прекъсван заради обиди от трибуните към символичните гости на „Парк де Пренс“. Всичко това предизвика гнева на испанския специалист, който счете подобно отношение за двоен стандарт.

“Питате ме защо бях ядосан? Защото никога не съм виждал двубой да бъде прекъсван на други стадиони заради обиди, освен на нашия. Това не се прави никъде другаде. Когато гостуваме в Лион, Нант или Марсилия, приемаме атмосферата и обидите, но на никого не му хрумва да спре играта. Това е, което ме ядосва”, заяви Енрике.

“На всеки стадион, на който играем, се чуват обиди и скандирания срещу нашия вратар, клуба, президента – срещу всички и всичко. Това заслужава да му бъде обърнато внимание, но досега никой не е реагирал”, добави Енрике.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

  • 5 яну 2026 | 07:34
  • 1400
  • 0
Предложили Осимен на Байерн

Предложили Осимен на Байерн

  • 5 яну 2026 | 06:31
  • 2176
  • 0
Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

  • 5 яну 2026 | 06:08
  • 1691
  • 0
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11083
  • 2
Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

  • 5 яну 2026 | 05:27
  • 2416
  • 0
Луис Диас записа песен

Луис Диас записа песен

  • 5 яну 2026 | 05:00
  • 1941
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 09:36
  • 10175
  • 14
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 3429
  • 2
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11083
  • 2
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 16931
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 33689
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 41131
  • 56