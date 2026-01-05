Луис Енрике беснее след победата: Когато нас ни обиждат, мачовете не се прекъсват

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отправи остро послание към френската общественост, преди всичко към върховете на местния футбол, заради отношението, което получава неговият клуб. ПСЖ победи градския си съперник Париж ФК с 2:1 в мач, който на няколко пъти беше прекъсван заради обиди от трибуните към символичните гости на „Парк де Пренс“. Всичко това предизвика гнева на испанския специалист, който счете подобно отношение за двоен стандарт.

“Питате ме защо бях ядосан? Защото никога не съм виждал двубой да бъде прекъсван на други стадиони заради обиди, освен на нашия. Това не се прави никъде другаде. Когато гостуваме в Лион, Нант или Марсилия, приемаме атмосферата и обидите, но на никого не му хрумва да спре играта. Това е, което ме ядосва”, заяви Енрике.

“На всеки стадион, на който играем, се чуват обиди и скандирания срещу нашия вратар, клуба, президента – срещу всички и всичко. Това заслужава да му бъде обърнато внимание, но досега никой не е реагирал”, добави Енрике.