Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

  • 4 яну 2026 | 22:27
  • 405
  • 0

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа 3-а поредна и общо 10-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини взеха само гейм и отстъпиха у дома на гранда Валса Груп (Модена) с 1:3 (25:20, 20:25, 23:25, 17:25) в среща от 14-ия кръг, играна тази вечер пред около 3000 зрители в зала "Киоене Арена".

Така Падуа продължава да е на 9-о място във временното класиране с 4 победи, 10 загуби и 11 точки. В следващия 15-и кръг Начев и съотборниците му са гости на Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов в състава. Мачът е в неделя (11 януари) от 19,00 часа българско време.

Падуа, без Борис Начев, взе гейм на Милано в Италия
Падуа, без Борис Начев, взе гейм на Милано в Италия

Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Матиа Ориоли стана най-резултатен за Падуа с 19 точки (4 блока, 2 аса, 54% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +10), а Велико Машулович завърши с 12 точки.

За гостите от Модена Лука Поро заби 19 точки (5 аса!, 1 блок, 62% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +10), докато Джовани Сангуинети, Влад Давискиба и Паул Бухегер реализираха съответно 16, 15 и 14 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

България U18 тръгна с победа на евроквалификацията

България U18 тръгна с победа на евроквалификацията

  • 4 яну 2026 | 18:33
  • 5608
  • 0
Силна Елица Атанасийевич със 17 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Силна Елица Атанасийевич със 17 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

  • 4 яну 2026 | 18:16
  • 1276
  • 0
ЦСКА обяви официално привличането на Спас Байрев

ЦСКА обяви официално привличането на Спас Байрев

  • 4 яну 2026 | 18:01
  • 7449
  • 0
Сен Назер, без Влади Гърков, с победа във Франция

Сен Назер, без Влади Гърков, с победа във Франция

  • 4 яну 2026 | 17:47
  • 1201
  • 0
Олимпийски шампион слага край на кариерата си

Олимпийски шампион слага край на кариерата си

  • 4 яну 2026 | 17:31
  • 2112
  • 3
Венислав Антов със 17 точки, Туркоа загуби дербито с Монпелие Франция

Венислав Антов със 17 точки, Туркоа загуби дербито с Монпелие Франция

  • 4 яну 2026 | 17:16
  • 1150
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за "Скудетото"

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за "Скудетото"

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 3703
  • 14
ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 30326
  • 50
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 15489
  • 41
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 19874
  • 136
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 31067
  • 50
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 26577
  • 299