Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа 3-а поредна и общо 10-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини взеха само гейм и отстъпиха у дома на гранда Валса Груп (Модена) с 1:3 (25:20, 20:25, 23:25, 17:25) в среща от 14-ия кръг, играна тази вечер пред около 3000 зрители в зала "Киоене Арена".

Така Падуа продължава да е на 9-о място във временното класиране с 4 победи, 10 загуби и 11 точки. В следващия 15-и кръг Начев и съотборниците му са гости на Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов в състава. Мачът е в неделя (11 януари) от 19,00 часа българско време.

Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Матиа Ориоли стана най-резултатен за Падуа с 19 точки (4 блока, 2 аса, 54% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +10), а Велико Машулович завърши с 12 точки.

За гостите от Модена Лука Поро заби 19 точки (5 аса!, 1 блок, 62% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +10), докато Джовани Сангуинети, Влад Давискиба и Паул Бухегер реализираха съответно 16, 15 и 14 точки за победата.

Снимки: legavolley.it