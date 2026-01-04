Атанасов, Величков и Mонца с поредна загуба в Италия

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допусна втора поредна и общо 10-а загуба в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим нямаше шансове и падна у дома от Рана (Верона) с 0:3 (20:25, 12:25, 25:27) в мач от 14-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

Така Монца остава на 8-о място във временното класиране с 4 победи, 10 загуби и 12 точки. В следващия 15-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им са гости на Пиаченца. Двубоят е в неделя (11 януари) от 19,00 часа българско време.

Мартин Атанасов игра цял мач за Монца и завърши с 9 точки (1 блок, 1 ас, 58% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +3), с колкото приключи и Ерик Рьорс (45% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - -3).

Жасмин Величков пък влезе за малко като резерва в третия гейм, но не се отчете с нито една точка.

Кристиан Падар стана най-резултатен за домакините с 10 точки (2 аса и 47% ефективност в атака - +2).

За тима на Верона Нумори Кейта (2 аса, 72% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +5) и Рок Можич (1 блок, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +4) реализираха съответно 15 и 13 точки за победата.

Снимки: legavolley.it