Алавес и Овиедо удължиха сериите си без успех

Алавес записа разочароващо равенство 1:1 с последния в класирането Овиедо в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Това затвърди лошата форма и на двата отбора, като тимът от Витория има само един успех в последните си седем мача в първенството и се намира на 13-а позиция, но само на 3 точки от зоната на изпадащите. Овиедо пък остава без победа в последните си вече осем мача, но поне спря серията си без попадение. Освен всичко друго двата отбора си размениха и по един червен картон в последните петнадесетина минути на двубоя.

През първата част двата отбора си размениха по една добра ситуация. Първо Федерико Виняс от гостите стреля с малко встрани в 13-ата минута. Петнадесетина минути по-късно пък Пабло Ибанес от Алавес разстресе напречната греда на гостите с шут от границата на наказателното поле.

В 56-ата минута Овиедо излезе напред, след като Илиас Чаира намери Виняс, а той със светкавичен удар без забавяне откри за гостите – 0:1. Алавес обаче се активизира и тринадесет минути по-късно изравни. Влезлият на почивката Лукас Бойе се разписа с много красив гол от пряк свободен удар – 1:1. В 76-ата минута пък голмайсторът на Овиедо в този мач Виняс бе изгонен, след като получи втори жълт картон за удар с лакът срещу Антонио Бланко.

Вместо да се възползва от численото си предимство обаче, Алавес на свой ред също остана в намален състав след тринадесет минути, когато резервата Карлос Бенавиедес си изкара втори жълт картон и също пое към душовете. Така двата отбора не успяха да създадат нещо повече и равенството се запази.

