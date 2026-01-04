Брест надигра Оксер, Льо Авър се справи при домакинството си на Анже

Отборът на Брест се наложи като домакин на Оксер с 2:0 в двубой от 17-ия кръг на френското футболно първенство и заема 11-а позиция във временното класиране с 22 точки, колкото има и десетият Анже. Оксер допусна втора поредна загуба и е предпоследен, 17-и с 12 точки в актива си, колкото има и последният Мец.

Людовик Ажорк в 33-ата минута и Жори Шотар в 79-ата осигуриха победата за домакините.

Льо Авър също постигна домакински успех, след като надделя с 2:1 над Анже, за да прекъсна негативната серия в последните си срещи в Лига 1. Футболистите на Льо Авър държат 13-о място в подреждането с 18 точки към момента.

19-годишният нападател Кени Кетан изведе домакините напред в 21-ата минута, а 55-ата Луи Мутон изравни за Анже. Кени Кетан донесе трите точки за Льо Авър с победен гол в 81-ата минута.

Последният във Франция тим на Метц взе точка при гостуването си на Лориен след равенство 1:1 в друг мач от 17-ия кръг. За Лориен хиксът беше втори пореден, а тимът заема 12-о място в класирането с 19 точки.

Мец поведе с 1:0 в 29-ата минута, когато точен бе Садибу Сане, ав 73-ата Бамба Диенг изравни за домакините. Той можеше да донесе победата за Лориен, но негово попадение в 80-ата минута не беше зачетено заради засада.