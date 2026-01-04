Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига 1
  3. Брест надигра Оксер, Льо Авър се справи при домакинството си на Анже

Брест надигра Оксер, Льо Авър се справи при домакинството си на Анже

  • 4 яну 2026 | 21:21
  • 272
  • 0
Брест надигра Оксер, Льо Авър се справи при домакинството си на Анже

Отборът на Брест се наложи като домакин на Оксер с 2:0 в двубой от 17-ия кръг на френското футболно първенство и заема 11-а позиция във временното класиране с 22 точки, колкото има и десетият Анже. Оксер допусна втора поредна загуба и е предпоследен, 17-и с 12 точки в актива си, колкото има и последният Мец.

Людовик Ажорк в 33-ата минута и Жори Шотар в 79-ата осигуриха победата за домакините.

Льо Авър също постигна домакински успех, след като надделя с 2:1 над Анже, за да прекъсна негативната серия в последните си срещи в Лига 1. Футболистите на Льо Авър държат 13-о място в подреждането с 18 точки към момента.

19-годишният нападател Кени Кетан изведе домакините напред в 21-ата минута, а 55-ата Луи Мутон изравни за Анже. Кени Кетан донесе трите точки за Льо Авър с победен гол в 81-ата минута.

Последният във Франция тим на Метц взе точка при гостуването си на Лориен след равенство 1:1 в друг мач от 17-ия кръг. За Лориен хиксът беше втори пореден, а тимът заема 12-о място в класирането с 19 точки.

Мец поведе с 1:0 в 29-ата минута, когато точен бе Садибу Сане, ав 73-ата Бамба Диенг изравни за домакините. Той можеше да донесе победата за Лориен, но негово попадение в 80-ата минута не беше зачетено заради засада.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

Бруно Гимараеш поведе Нюкасъл към победа срещу Кристъл Палас

  • 4 яну 2026 | 19:48
  • 1543
  • 0
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 14906
  • 124
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 27625
  • 47
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 23346
  • 298
Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

Брентфорд срази като гост Евертън след нов рецитал на Игор Тиаго

  • 4 яну 2026 | 19:05
  • 10949
  • 2
Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

Гол в края доближи Фиорентина до спасителния бряг

  • 4 яну 2026 | 19:02
  • 1783
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интер 0:0 Болона, първи жълт картон в мача

Интер 0:0 Болона, първи жълт картон в мача

  • 4 яну 2026 | 21:05
  • 1940
  • 2
ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 27557
  • 45
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 12943
  • 33
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 14906
  • 124
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 27625
  • 47
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 23346
  • 298