България U18 започва битката за Евроволей 2026 в Подгорица! Вижта състава ни

  • 3 яну 2026 | 22:58
България U18 започва битката за Евроволей 2026 в Подгорица! Вижта състава ни

Националният отбор по волейбол на България за юноши под 18 години провере последна тренировка в Подгорица (Черна гора), където от 4 януари (неделя) стартира участие на квалификация за Европейско първенство 2026.

Тимът ни, воден от селекционера Мирослав Живков, се изправя срещу Гърция в първия си мач от предварителна група В на турнира. Двубоят е на 4 януари от 16:30 часа българско време. Турнирът започна днес, 3 януари, но българският тим почива в първия ден поради факта, че в групата са три отбора - България, Сърбия и Гърция. В днешният ден, в нашата група се изигра първия мач, като волейболистите на Сърбия победиха Гърция с 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).

Състав на България U18:

Разпределители:

Никола Великов

Димитър Копанаров

Посрещачи:

Никола Градинаров

Антоан Веселинов

Орлин Друмев

Калоян Дрезгачев

Веселин Кокалов

Диагонал:

Кристиан Иванов

Централни блокировачи:

Павел Дженев

Адриян Ганев

Кристиян Косев

Георги Димитров

Либеро:

Александър Диков

Ивайло Донов

