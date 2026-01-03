България U18 започва битката за Евроволей 2026 в Подгорица! Вижта състава ни

Националният отбор по волейбол на България за юноши под 18 години провере последна тренировка в Подгорица (Черна гора), където от 4 януари (неделя) стартира участие на квалификация за Европейско първенство 2026.
Тимът ни, воден от селекционера Мирослав Живков, се изправя срещу Гърция в първия си мач от предварителна група В на турнира. Двубоят е на 4 януари от 16:30 часа българско време. Турнирът започна днес, 3 януари, но българският тим почива в първия ден поради факта, че в групата са три отбора - България, Сърбия и Гърция. В днешният ден, в нашата група се изигра първия мач, като волейболистите на Сърбия победиха Гърция с 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).
Състав на България U18:
Разпределители:
Никола Великов
Димитър Копанаров
Посрещачи:
Никола Градинаров
Антоан Веселинов
Орлин Друмев
Калоян Дрезгачев
Веселин Кокалов
Диагонал:
Кристиан Иванов
Централни блокировачи:
Павел Дженев
Адриян Ганев
Кристиян Косев
Георги Димитров
Либеро:
Александър Диков
Ивайло Донов