Ефектът „нов треньор“ веднага проработи за Леванте за гръмка победа в Севиля

Опашкарят Леванте записа изненадващ и сладък убедителен успех с 3:0 като гост на Севиля в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Така дебютът на новия португалски треньор на валенсианци Луис Кастро бе повече от успешен и негативната серия от 8 поредни мача без успех бе прекъсната. Леванте поне временно се измъкна от последното място и вече е предпоследен – на 3 точки от съгражданите Валенсия. Севиля пък започна отчайващо годината, като има само една победа в последните 6 мача в първенството и се намира в долната половина на таблицата.

Изненадващо или не, първият шанс бе за гостите, когато в 19-ата минута Икер Лосада стреля опасно, но ударът му мина с малко встрани. Домакините пък отговориха с попадение на младия Осо, но то бе отменено заради засада. В края на полувремето и Джибрил Соу имаше добра възможност, но ударът му бе спасен от австралийския страж на Леванте Матю Райън. В следващата атака обаче гостите нанесоха своя удар. Прекрасно двойно подаване между Лосада и Иван Ромеро изведе първия сам срещу Одисеас Влаходимос, а много точен удар в ъгъла не остави никакви шансове на вратаря на андалусийци – 0:1.

Още от самото начало на втората част Севиля натисна в търсене на изравняване. Матю Райън трябваше да спасява опасни удари на Батиста Менди и Неманя Гудел. Леванте обаче се бранеше добре и в крайна сметка постепенно успокои играта. Нещо повече, гостите от Валенсия чакаха своя момент и нанесоха своя втори удар в 77-ата минута. След добра контраатака центриране достигна до влезлия от пейката легенда на клуба Хосе Луис Моралес "Ел Команданте", който с пета чукна към друга резерва – Карлос Еспи. Младият испанец се възползва от паса и заби топката в мрежата за дебютния си гол в Ла Лига – 0:2 за Леванте.

До края на срещата Севиля можеше поне да намали резултата, след като получи дузпа. Райън обаче отново се прояви страхотно и спаси първо удара от бялата точка на Исаак Ромеро, а след това и добавката му с глава. В последните секунди на мача пък бившият играч на андалусийци Карлос Алварес също се разписа, след като се възползва от добра контраатака, с което направи резултата 0:3. Той показа уважение към бившия си клуб и не се зарадва, а феновете на „Рамон Санчес Писхуан“ изпратиха любимците си от Севиля с бурни освирквания.

Снимки: Imago