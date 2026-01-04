Зографски остана 23-ти в състезанието в Инсбрук

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски се класира на 23-то място в състезанието от Световна купа в Инсбрук (Австрия), което беше и трети кръг от „Четирите шанци“.

В първия кръг на надпреварата Зографски се изправи срещу представителя на домакините Никлас Бакхлингер, когото той победи със скок от 120.0 метра и общо 113.7 точки. Този резултат отреди на българина 27-то място след първия скок, а във втория той направи малко по-добър опит, постигайки 121.5 метра. Така той се изкачи с четири позиции напред в класирането, за да завърши 23-ти с общо 231.1 точки.

Победата днес беше за японеца Рен Никайдо, за когото това е първи успех в Световната купа по ски скокове. Състезателят от Страната на изгряващото слънце разделяше първото място с австриеца Щефан Ембахер след първия скок, но малко по-добър втори опит му донесе първото място пред словенеца Домен Превц, докато Ембахер се смъкна на третата позиция.

В класирането на „Четирите шанци“ лидер остава Превц, който има общо 895.8 точки след първите три състезания и води с 41.4 пункта пред австриеца Ян Хьоръл, който днес остана четвърти. Ембахер е трети с пасив от 41.7 точки, а победителят от Инсбрук Никайдо заема четвъртото място с изоставане от 54.1 пункта. Зографски е 18-ти в класирането за „Четирите шанци“ с общо 753.6 точки след първите шест скока.

Тазгодишното издание на „Четирите шанци“ ще приключи във вторник със състезанието на шанцата в Бишофсхофен (Австрия). Квалификацията на най-голямата от четирите шанци е предвидена за утре от 17:30 часа българско време.

Снимки: Gettyimages