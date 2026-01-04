Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Зографски остана 23-ти в състезанието в Инсбрук

Зографски остана 23-ти в състезанието в Инсбрук

  • 4 яну 2026 | 16:43
  • 348
  • 0
Зографски остана 23-ти в състезанието в Инсбрук

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски се класира на 23-то място в състезанието от Световна купа в Инсбрук (Австрия), което беше и трети кръг от „Четирите шанци“.

В първия кръг на надпреварата Зографски се изправи срещу представителя на домакините Никлас Бакхлингер, когото той победи със скок от 120.0 метра и общо 113.7 точки. Този резултат отреди на българина 27-то място след първия скок, а във втория той направи малко по-добър опит, постигайки 121.5 метра. Така той се изкачи с четири позиции напред в класирането, за да завърши 23-ти с общо 231.1 точки.

Победата днес беше за японеца Рен Никайдо, за когото това е първи успех в Световната купа по ски скокове. Състезателят от Страната на изгряващото слънце разделяше първото място с австриеца Щефан Ембахер след първия скок, но малко по-добър втори опит му донесе първото място пред словенеца Домен Превц, докато Ембахер се смъкна на третата позиция.

В класирането на „Четирите шанци“ лидер остава Превц, който има общо 895.8 точки след първите три състезания и води с 41.4 пункта пред австриеца Ян Хьоръл, който днес остана четвърти. Ембахер е трети с пасив от 41.7 точки, а победителят от Инсбрук Никайдо заема четвъртото място с изоставане от 54.1 пункта. Зографски е 18-ти в класирането за „Четирите шанци“ с общо 753.6 точки след първите шест скока.

Тазгодишното издание на „Четирите шанци“ ще приключи във вторник със състезанието на шанцата в Бишофсхофен (Австрия). Квалификацията на най-голямата от четирите шанци е предвидена за утре от 17:30 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Шефер герой при драматичен успех над Торонто

Шефер герой при драматичен успех над Торонто

  • 4 яну 2026 | 11:39
  • 807
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 4 яну 2026 | 08:00
  • 1530
  • 0
Клаебо и Йоенсуу спечелиха спринтовете класически стил от веригата "Тур дьо ски" във Вал ди Фиеме

Клаебо и Йоенсуу спечелиха спринтовете класически стил от веригата "Тур дьо ски" във Вал ди Фиеме

  • 3 яну 2026 | 19:26
  • 1762
  • 0
Камий Раст посвети победата си на загиналите в пожара в Кран Монтана

Камий Раст посвети победата си на загиналите в пожара в Кран Монтана

  • 3 яну 2026 | 18:36
  • 1472
  • 0
Световна шампионка претърпя операция на коляното, пропуска Олимпийските игри

Световна шампионка претърпя операция на коляното, пропуска Олимпийските игри

  • 3 яну 2026 | 18:32
  • 1733
  • 0
Зографски 16-и в квалификацията на голямата шанца в Инсбрук

Зографски 16-и в квалификацията на голямата шанца в Инсбрук

  • 3 яну 2026 | 17:12
  • 2825
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 6268
  • 12
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 24509
  • 50
Фулъм 1:0 Ливърпул, Хари Уилсън наказа бившия си тим

Фулъм 1:0 Ливърпул, Хари Уилсън наказа бившия си тим

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 5212
  • 5
Реал Мадрид 1:0 Бетис, Гарсия даде аванс на домакините

Реал Мадрид 1:0 Бетис, Гарсия даде аванс на домакините

  • 4 яну 2026 | 17:15
  • 2726
  • 10
Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 22105
  • 27
Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 21527
  • 14