Световната шампионка сложи край на победната серия на Шифрин в слаломите

Световната шампионка Камий Раст сложи край на победната серия на живата легенда на алпийските ски Микаел Шифрин в слаломите за Световната купа, след като спечели надпреварата в словенския курорт Кранска гора.

Шифрин спечели първите пет слалом за сезона, но не успя да запише шестия си пореден триумф, след като Раст се оказа прекалено силна за нея днес. Двете бяха в своя собствена лига на „Подкорен“ и в края те бяха разделение от само 0.14 секунди. Победата на Раст дойде с две най-бързи времена в двата манша, а за нея това е втори пореден успех след победата ѝ в гигантския слалом в Кранска гора вчера.

Тройката в днешния слалом оформи швейцарката Уенди Холденер, която изостана с 1.83 от своята сънародничка Раст и изпревари с 0.14 представителката на САЩ Паула Молцън в спора за последното място на подиума. Пета с общо изоставане от 2.20 спрямо победителката се класира австрийката Катарина Трупе.

В битката за малкия кристален глобус в слалома Шифрин продължава да води с актив от 580 точки и аванс от цели 218 пред днешната победителка Раст. Трета с пасив от 300 е представителката на Албания Лара Колтури, която днес прегоря и отпадна в първия манш, който беше подреден от нейния треньор и баща Алесандро.

Шифрин е водачка и в генералното класиране за Световната купа, в което тя има общо 823 точки и води с преднина от 120 от Раст. Трета е изоставане от 339 пункта е новозеландката Алис Робинсън.

Сезонът в Световната купа при дамите ще продължи следващия уикенд със стартове в скоростните дисциплини в австрийския курорт Заученсее.

Снимки: Gettyimages