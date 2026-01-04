Зверев донесе победа на Германия в United Cup

Александър Зверев осигури победата на Германия срещу Нидерландия в неделя на турнира United Cup в Сидни, след като световният №3 победи Талон Грикспор с 7:5, 6:0. Успехът на Зверев дойде след като по-рано в мачовете от група F Ева Лис донесе първата точка за Германия с победа над Сузан Ламенс.

В началната част на двубоя между Зверев и Грикспор сервисът доминираше, докато германецът не се възползва от ключов момент, като направи пробив на нула при 6:5, за да спечели първия сет. В първия си мач за 2026 година Зверев показа много високо ниво и във втория сет почти не погледна назад, допускайки едва седем точки.

„В първия сет беше трудно да намеря ритъм“, каза Зверев в интервюто си на корта. „След като получих шансовете си, се справих добре и съм много щастлив от победата. „Мисля, че сервисът ми беше наред, честно казано“, добави той с усмивка. „Всичко останало беше трудно за оценка, защото нямаше много дълги разигравания и реално нямаше особен ритъм, но победата си е победа.“

28-годишният Зверев вече води с 9:2 победи срещу Грикспор в директните им сблъсъци на ниво ATP. Това е вторият случай, в който Зверев има девет победи срещу един и същ съперник, след като води с 9:0 срещу Адриан Манарино.

Ева Лис, действаща шампионка от United Cup 2024, даде силен старт на Германия, побеждавайки решително Ламенс с 6:2, 6:2. Лис влезе в срещата след загуба в единствения си предишен мач срещу Ламенс на ниво WTA през 2024 г. в Осака, но този път контролираше двубоя почти през цялото време. Срещата беше и дебютът ѝ на United Cup в кариерата.

След като си размениха пробиви два пъти в първите пет гейма, Лис спечели два ключови гейма, за да поведе с 5:2, и оттам нататък рядко отстъпваше инициативата. Тя спаси геймбол за 3:3, преди да пробие при третата си възможност в шестия гейм, а след това задържа подаването си, въпреки че изоставаше с 15:40.

Това беше умален модел на целия двубой, продължил 1 час и 39 минути. Девет от 14-те гейма стигнаха до дюс, като Лис спечели седем от тях. Може би най-важният момент беше задържането на сервис при 1:1 във втория сет, когато германката преодоля и уплаха от контузия. След медицински таймаут заради мазоли, взет при аванс 5:2 в първия сет, Лис продължи мача въпреки още едно падане, след което разтриваше коляното си.

„Още щом излязох на корта, видях колко много хора гледат… и всъщност бях доста нервна“, каза Лис. „На първо място, определено тичах маратон със Сузан. Но бях много добра в най-важните точки. Мисля, че играх доста директно и не прекалено агресивно, и усещам, че това беше ключът“, добави тя, като отбеляза, че физическите ѝ проблеми „можеха да бъдат и много по-сериозни“.

Зверев и Лаура Зигемунд затвориха двубоя с победа с 6:3, 6:2 в смесените двойки срещу Грикспор и Деми Схюрс, осигурявайки пълен успех за Германия.

Следвай ни:

Снимки: Imago