Новата година в снукъра започна с максимум

Наскоро коронясаният шампион от Откритото първенство на Шотландия Крис Уейклин направи първия максимум 147 в кариерата си по време на турнира с покани Шампионатната лига.

Перфектната серия дойде при победата му с 3:2 над Панг Джунсю. Това е рекорден 17-и максимум за сезона и общо 234-тият в историята на снукъра.

Предишният рекорд за най-много максимуми 147 в рамките на един сезон беше поставен през миналата кампания, когато бяха реализирани 15. Този показател изглежда на път да бъде значително надвишен през настоящия сезон, който току-що премина половината си.