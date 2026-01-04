Популярни
ПЪРВА ИЗЯВА НА ХУЛИО ВЕЛАСКЕС ЗА 2026, КАКВО ПРЕДСТОИ ЗА ЛЕВСКИ
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Новата година в снукъра започна с максимум

Новата година в снукъра започна с максимум

  • 4 яну 2026 | 10:34
  • 349
  • 0
Новата година в снукъра започна с максимум

Наскоро коронясаният шампион от Откритото първенство на Шотландия Крис Уейклин направи първия максимум 147 в кариерата си по време на турнира с покани Шампионатната лига.

Перфектната серия дойде при победата му с 3:2 над Панг Джунсю. Това е рекорден 17-и максимум за сезона и общо 234-тият в историята на снукъра.

Предишният рекорд за най-много максимуми 147 в рамките на един сезон беше поставен през миналата кампания, когато бяха реализирани 15. Този показател изглежда на път да бъде значително надвишен през настоящия сезон, който току-що премина половината си.

