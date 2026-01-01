Холи Холм се стреми към нещо невиждано в бокса

Повече от 12 години изминаха, откакто Холи Холм за последно беше световна шампионка по бокс. Пионерът на женския бокс се оттегли от ринга през 2013 г., за да потърси ново предизвикателство в смесените бойни изкуства, където впоследствие стана шампионка в UFC.

Женският бокс беше в съвсем различно състояние, когато Холм за първи път го напусна. Тогава тя беше едно от малкото имена в женския бокс, които можеха да бъдат хедлайнер на галавечер, макар че тези събития обикновено бяха независими pay-per-view шоута в казино близо до дома ѝ в Албакърки, щата Ню Мексико.

Сега, във втория си мач след завръщането на ринга, Холм ще се опита да спечели световна титла в лека категория, когато тази събота (3 януари) се изправи срещу шампионката на WBA Стефани Хан в „Колисео Роберто Клементе“ в Сан Хуан, Пуерто Рико. Двубоят ще бъде един от двата мача за световни титли при жените в програмата, като и двата шампионски сблъсъка ще се проведат с рундове от по три минути – стандартът при мъжкия бокс – а цялата галавечер ще бъде излъчвана на живо по DAZN.

Точно както Холм казва, че първоначално се е насочила към ММА, за да покорява нови предизвикателства, сега тя се завръща и с кауза за доказване.

„Аз съм боец и обичам да се бия. Просто следвах страстта си, където и да ме отведе – години наред в бокса, а след това и няколко години в ММА“, заяви 44-годишната Холм (34–2–3, 9 нокаута) на пресконференция във вторник.

„Когато видях как тези момичета вече имат платформа, си казах: „Искам да се върна“, да бъда шампион и да се върна в спорт, който беше страхотен и когато го практикувах преди. Възможността да се бия в друга теглова категория – никога досега не съм се състезавала в тази категория в бокса – но го правих години наред в ММА, затова имаше логика да се върна и да се боря за пояс. Това ме движи и това е моята страст.“

На пътя ѝ застава Хан, 11–0 (3 нокаута), родом от Ел Пасо, Тексас, която ще направи втора защита на титлата си, спечелена през февруари с нокаут в първия рунд срещу Хана Търлеп. 35-годишната Хан, чиято сестра Дженифър е бивша световна шампионка на IBF в категория перо, казва, че за нея е чест да сподели ринга с боксьорка, на която отдавна се възхищава.

„Да се бия с Холи Холм е сбъдната мечта“, каза Хан – майка на две деца, която работи и като полицай в полицейското управление на Ел Пасо. „Очевидно всички ние сме спортисти и тренираме, за да побеждаваме, така че за мен победа над Холи Холм означава, че всички жертви, които съм направила, си заслужават. Върнах се към бокса… мечта е да бъда част от този екип. Мечта е да победя Холи Холм.“

Холм също има своите мечти. Тя иска отново да стане шампионка в спорт, който се разви стремглаво, благодарение в голяма степен на участието си в четири олимпийски игри, както и на вниманието, което хедлайнерът на галавечерите Аманда Серано привлече с трите си високопрофилни мача срещу Кейти Тейлър.

Ако Холм спечели, тя ще стане първият и единствен боксьор в историята, който печели световна титла след въвеждането си в Международната зала на боксовата слава. Мани Пакиао, който беше приет през 2025 г., не успя в подобен опит по-рано тази година, завършвайки наравно със световния шампион на WBC в полусредна категория Марио Бариос.

При положение че женският бокс в момента бележи сериозен възход по отношение на популярността, Холм не иска просто да бъде част от този подем, а и да бъде лидер в него.

„Винаги търся да направя нещо, което не съм правила преди, или което изобщо не е било правено. Искам да бъда състезател в два спорта, но не просто това – да бъда шампион на най-високо ниво и в двата“, каза Холм. „Да мога да се върна и да спечеля още една титла в друга теглова категория е нещо, което ме мотивира, и това е целта ми. Искам да постигна нещо, което знам, че много малък процент от хората в света могат да направят.“