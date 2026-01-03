Олимпиакос се развихри в продълженията и грабна Суперкупата на Гърция

Шампионът на Гърция Олимпиакос спечели суперкупата на страната, след като надви ОФИ Крит с 3:0 след продължения. Днешният мач в Пирея беше повторение на финала за Купата на Гърция през миналия май, когато грандът отново триумфира, но с 2:0 в редовното време.

Днес Олимпиакос не успя да си свърши работата в 90 минути, но за сметка на това беше безапелационен в допълнителните 30. Първият гол дойде в 95-ата минута, когато Мехди Тареми реализира дузпа, свирена за удар с лакът на Константинос Костулас срещу Алексис Калогеропулос. В 107-ата минута именно бранителят удвои преднината на своя тим, разписвайки се с глава след изпълнение на пряк свободен удар. След още шест минути Юсуф Язъджъ беше точен за крайното 3:0.

Το 2026 ξεκινάει με έναν ακόμα τίτλο! 🔴⚪️🏆 pic.twitter.com/pE40piLuu2 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026

Така Олимпиакос спечели първото издание на Суперкупата на Гърция от 2007 година насам. За тима това е общо пети подобен трофей, като никога не е губил мач за него. ОФИ пък не успя да победи в първия си двубой за Суперкупата.

The Greek Super Cup is ours 🏆🔴⚪ pic.twitter.com/kdM8W2am20 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026

Снимка: sportal.gr