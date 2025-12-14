Фратрия обяви още една раздяла

Популярни
  • 14 дек 2025 | 13:19
Фратрия обяви раздяла с още един футболист. След като клубът разтрогна по взаимно съгласие с нападателя Ерик Манолков, същото стори и със Стелиян Добрев.

Ето какво пишат "братлетата":

"Футболен клуб „Фратрия“ и Стелиян Добрев по взаимно съгласие на страните взеха решение да прекратят договора.

Стелиян беше част от нашия отбор още в периода, когато клубът се състезаваше в Трета лига. През това време той се утвърди като трудолюбив, позитивен и отборен играч, който винаги се раздаваше на терена до краен предел.

През последните четири месеца Стелиян игра под наем в клуба от Севлиево.

Благодарим на Стелиян за приноса му към развитието на клуба, за неговия професионализъм и човешки качества.

Пожелаваме му успех и късмет в по-нататъшната му професионална кариера - убедени сме, че всичко при него ще се развие по най-добрия начин".

