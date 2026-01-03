Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Успешно начало за Австралия и САЩ на турнира "Юнайтед Къп"

Успешно начало за Австралия и САЩ на турнира "Юнайтед Къп"

  • 3 яну 2026 | 18:55
  • 437
  • 0
Съставите на САЩ и Австралия започнаха с победи участието си на турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“, който се провежда в Пърт и Сидни (Австралия).

Състезателите на САЩ се наложиха над тима на Аржентина с 2:1 успеха в Пърт и оглавиха временното класиране в Група А. За аржентинците загубата беше първа от двата им мача до момента, а трети в групата е Испания, който има едно поражение.

Себастиан Баес преодоля Тейлър Фриц с 4:6, 7:5, 6:4 за два часа и 35 минути игра, записвайки едва втората си победа над тенисист от топ 10, но Коко Гоф изравни резултата след успех само за 58 минути над 66-ата в света Солана Сиера с 6:1, 6:1. В решителния мач на смесени двойки Гоф си партнира с Крисчън Харисън, за да се справят с Мария Лурдес Карле и Гуидо Андреоци с 6:4, 6:1 за 63 минути.

„Чувствам, че мога да играя по-добре, което е още по-вълнуващо“, коментира Гоф на корта след мача, цитирана от официалния сайт на турнира.

„Винаги е трудно в първия ти мач за сезона, особено срещу съперничка като нея. Наистина съм доволна от това как се справих с всички емоции“, добави американката.

В Група Е домакините от Австралия излязоха начело, след като надделяха трудно над Норвегия с 2:1. Третият отбор в групата е Чехия.

Каспер Рууд се наложи над звездата на домакините Алекс Де Минор с 6:3, 6:3 на сингъл при мъжете, докато при жените Сторм Хънтър победи Малене Хелгьо с 6:2, 7:6(3) за час и 42 минути игра. При двойките Хънтър в тандем с Джей Пи Смит надиграха Улрике Ейкери и Виктор Дурасович след обрат с 4:6, 6:1, 10-4.

„Ще ви кажа какво, Сторм се представи отлично. Аз просто участвах“, заяви Смит и допълни: „Тя имаше наистина добър контрол върху всичките си удари. Страхотна победа и страхотно завръщане. Никога не е лесно да се изправиш срещу добър отбор.“

Снимки: Gettyimages

