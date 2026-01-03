Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Александър Зверев: Понякога се чувствам като дизелов двигател, който трябва да заработи

  • 3 яну 2026 | 16:08
Германският тенисист Александър Зверев заяви, че загубата му в първия кръг на „Уимбълдън“ миналата година му е помогнала да се пренастрои, като се стреми към по-добри резултати през 2026 година.

№3 в световната ранглиста Зверев коментира преди първия мач на Германия от турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“ в Сидни (Австралия), че изненадващото поражение срещу французина Артюр Риндеркнех е било „полезна по някакъв начин, защото можех да започна на чисто. Това беше един вид повратна точка“, обясни той, цитиран от агенция ДПА.

Зверев говори открито за проблеми с психичното си здраве след болезнената загуба, потърси професионална помощ, но след това се сблъска и с контузии – по-късно през 2025-а, когато спечели само една титла – през април в Мюнхен.

„Разбира се, това не беше сезон, който исках. Не спечелих титлите, за които си мислех, особено големите трофеи“, добави той.

Александър Зверев каза още, че може да се гордее, че е номер 3 в класацията, но призна, че Карлос Алкарас и Яник Синер са далеч напред.

„Имам много за наваксване, но също имат да наваксат и останалите от групата“, коментира той.

Германецът допълни, че „му трябват някои мачове в подготовката“.

„Някои момчета като Яник и Карлос могат просто да се появят на Откритото първенство на Австралия и веднага да играят страхотен тенис. Понякога се чувствам като дизелов двигател, който трябва да заработи. В даден момент играя добър тенис, така че трябва да играя в подготвителни турнири“, обясни Зверев.

