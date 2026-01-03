Денвър губи Валанчунас за поне месец

Центърът Йонас Валанчунас ще отсъства поне месец за Денвър Нъгетс в НБА заради травма в прасеца, събщава ESPN. 33-годишният литовец получи контузията при победата срещу Торонто Раптърс, напускайки паркета при оставащи 4:03 минути от третата четвърт. Той завърши срещата със 17 точки и 9 борби срещу бившия си отбор, където игра между 2012 и 2019 година.

Валанчунас е заместник на отсъстващия Никола Йокич, а без двамата съставът на Денвър става значително отслабен на позиция център.

За тима от щата Колорадо контузени са още Аарън Гордън, Крисчън Браун и Кам Джонсън.

Денвър Нъгетс заема четвъртата позиция в Западната конференция на НБА с баланс от 23 успеха и 11 поражения.

Снимки: Gettyimages