На 40 и след тежка битка Вавринка победи играч от топ 30

  • 3 яну 2026 | 12:56
  • 535
  • 1
Стан Вавринка победи трудно след обрат с 5:7, 7:6 (5), 7:6 (5) Артюр Риндеркнех в мач от турнира по тенис за смесени отбори "Юнайтед къп", който е част от прощалното му турне през 2026 година. Трикратният шампион от Големия шлем, който се намира на 157-мо място в световната ранглиста, издържа в изключително тежкия двубой, продължил три часа и 16 минути.

40-годишният швейцарец обяви през декември, че през настоящия сезон ще сложи край на състезателната си кариера. Това не му попречи отново да изиграе силен мач срещу намиращия се на 29-то място в класацията на АТР французин.

"Беше доста трудна битка. Невероятно е да дойда тук за първи път и да имам толкова сериозна подкрепа. Повече от 20 години играя на едни и същи места и турнири. Невероятно е сега да имам шанса да участвам в Пърт. Доволен съм от решението да се пенсионирам. То ми дава спокойствие", заяви ветеранът пред медиите.

Стан Вавринка се надява да се завърне в топ 100 на ранглистата преди да приключи с тениса. Той достигна до номер 3 в класацията на АТР, когато спечели Откритото първенство на Австралия през 2014 година.

Неговата съотборничка Белинда Бенчич победи Леолия Жанжан, а Швейцария спечели непреодолима преднина от 2:0 срещу отбора на Франция.

