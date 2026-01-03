Швьонтек: Не е нужно да се сравняваме с мъжете

Шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек смята, че мачът за "Битката на половете" няма смисъл за женския тенис и той вече няма нужда да доказва нищо повече. Тя реагира на демонстративния мач от края на миналата година между настоящата №1 женската ранглиста Арина Сабаленка и австралиеца Ник Кирьос, който завърши с триумф на представителя на силния пол с 6:3, 6:3.

Мачът се игра в Дубай, като кортът от страната на Сабаленка беше с 9 процента по-малък, за да се ограничи скоростта и силата на Кирьос. Събитието обаче имаше много малко общо с историческия мач от 1973 г. между Били Джийн Кинг и Боби Ригс, който беше белязан от борбата за легитимност и финансови награди за женския професионален тенис.

"Не го гледах, защото не съм свикнала да гледам такива неща. Със сигурност привлече голямо внимание и беше забавно, но не виждам връзка със социални промени или важни теми. В сравнение с 1973 г. единственото сходство беше самото наименование на дуела, но повече прилики нямаше. Женският тенис вече е извоювал позиции", заяви полякинята.

"Имаме много страхотни спортистки и истории, които можем да представим, не е нужно да се сравняваме с мъжкия тенис. Всъщност не е необходима никаква конкуренция", добави Швьонтек.

Ига Швьонтек вече е спечелила три турнира от Големия шлем, но ѝ липсва титла от Откритото първенство на Австралия. Тя също така сподели, че "Юнайтед Къп" е по-добър начин да се отпразнува както женския, така и мъжкия тенис.

"Събития като това доближават тениса до хората, феновете на WTA и ATP могат да гледат турнира с ентусиазъм. Също така, да виждаш играчи на сингъл, които обикновено нямат възможност да играят смесени двойки, прави нашия спорт по-интересен и по-добър", допълни тя.

Всеки мач от United Cup включва един мъжки и един женски сингъл мач, както и смесени двойки, като до четвъртфиналите ще продължат победителите от шестте групи в Пърт и Сидни, както и двата най-успешни отбора от вторите места.

Сабаленка защити участието си в мача срещу Кирьос, заявявайки, че тенисът трябва да "остане свеж, нов и забавен". "Със сигурност бих го направила отново. Обичам отмъщението и не обичам да оставям нещата така, както са", заяви тя.