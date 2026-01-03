Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Новият сезон в efbet Лига стартира малко след финала на Световното

Новият сезон в efbet Лига стартира малко след финала на Световното

  • 3 яну 2026 | 10:15
  • 349
  • 0
Новият сезон в efbet Лига стартира малко след финала на Световното

Новият сезон в efbet Лига 2026/2027 ще започне дни след финала на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. БФС планира идната кампания в елита да стартира на 24 юли (петък), а битката за световната титла ще е на 19 юли (неделя), пише “Тема спорт”. Все пак на клубовете ще бъде предложено да започнат и в уикенда на финала – на 17 юли (петък), но това е малко вероятно.

Настоящият сезон е номер 1 за всички времена по интересен показател
Настоящият сезон е номер 1 за всички времена по интересен показател

Както е известно, от новия сезон майсторската ни група става с 14 отбора, след като през тази кампания директно изпадат три отбора, а един ще играе бараж за оставане. От второто ниво пък директно се изкачва един. Елитът пак ще има плейофи след редовния сезон, който ще е от 26 кръга. Ще има първа четворка, втора четворка и трета шестица. В първите две групи ще се играят 6 кръга, а в последната – пет.

Предвидени са и промени за Купата на България за сезон 2026/2027. Там 1/16-финалите и осминафиналите вече ще се играят през уикендите, а не както бе досега през делнични дни. Ще има и промяна във формата на квалификациите. 16 аматьорски отбора за предварителния кръг ще бъдат разпределени по следния начин – по 5 тима от Югозападна и Югоизточна България и по 3 от Североизточна и Северозападна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Севлиево си върна талант от Етър

Севлиево си върна талант от Етър

  • 2 яну 2026 | 19:34
  • 1869
  • 1
Локо (София) започва на 5 януари

Локо (София) започва на 5 януари

  • 2 яну 2026 | 19:30
  • 1584
  • 8
Септември ще се готви в Турция

Септември ще се готви в Турция

  • 2 яну 2026 | 18:41
  • 1337
  • 0
Добруджа взе нападател, вкарвал на Касийяс

Добруджа взе нападател, вкарвал на Касийяс

  • 2 яну 2026 | 16:13
  • 3590
  • 4
Ботев може да продаде халф в Турция

Ботев може да продаде халф в Турция

  • 2 яну 2026 | 15:41
  • 1440
  • 1
Ботев (Враца) отива на лагер в Кипър, ще играе срещу шампиона на Армения

Ботев (Враца) отива на лагер в Кипър, ще играе срещу шампиона на Армения

  • 2 яну 2026 | 14:57
  • 1591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

Рафа Леао качи Милан на върха в дебюта на Фюлкруг

  • 2 яну 2026 | 23:43
  • 15817
  • 286
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 5252
  • 3
Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 2714
  • 0
Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус търси нова задължителна победа

  • 3 яну 2026 | 07:15
  • 2632
  • 1
Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

  • 2 яну 2026 | 23:21
  • 14625
  • 11
ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

ФИФА премахна едно наказание на Ботев - две остават активни

  • 2 яну 2026 | 14:03
  • 15112
  • 10