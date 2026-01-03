Новият сезон в efbet Лига стартира малко след финала на Световното

Новият сезон в efbet Лига 2026/2027 ще започне дни след финала на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. БФС планира идната кампания в елита да стартира на 24 юли (петък), а битката за световната титла ще е на 19 юли (неделя), пише “Тема спорт”. Все пак на клубовете ще бъде предложено да започнат и в уикенда на финала – на 17 юли (петък), но това е малко вероятно.

Настоящият сезон е номер 1 за всички времена по интересен показател

Както е известно, от новия сезон майсторската ни група става с 14 отбора, след като през тази кампания директно изпадат три отбора, а един ще играе бараж за оставане. От второто ниво пък директно се изкачва един. Елитът пак ще има плейофи след редовния сезон, който ще е от 26 кръга. Ще има първа четворка, втора четворка и трета шестица. В първите две групи ще се играят 6 кръга, а в последната – пет.

Предвидени са и промени за Купата на България за сезон 2026/2027. Там 1/16-финалите и осминафиналите вече ще се играят през уикендите, а не както бе досега през делнични дни. Ще има и промяна във формата на квалификациите. 16 аматьорски отбора за предварителния кръг ще бъдат разпределени по следния начин – по 5 тима от Югозападна и Югоизточна България и по 3 от Североизточна и Северозападна.