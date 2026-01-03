Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Резултати от НХЛ

  • 3 яну 2026 | 08:21
  • 633
  • 0
В нощта между 2-ри и 3-и януари (петък срещу събота) се играят нови 4 мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Детройт Ред Уингс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Едмънтън Ойлърс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Сент Луис Блус - Вегас Голдън Найтс 4:3 (1:1 2:1 1:1)

Флорида Пантърс - Ню Йорк Рейнджърс 1:5 (0:2 0:1 1:2)

Анахайм Дъкс - Минесота Уайлд 2:5 (0:1 1:2 2:5)

Ванкувър Канъкс - Сиатъл Кракен 3:4* след продължение и дузпи - 3:3 (0:1 2:2 1:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите

