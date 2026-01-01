Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" очакват нови попълнения до първата проверка

"Соколите" очакват нови попълнения до първата проверка

  • 1 яну 2026 | 11:54
  • 1156
  • 1
"Соколите" очакват нови попълнения до първата проверка

Спартак (Варна) започва новата година и зимната подготовка на 5 януари. "Соколите" вече уредиха три зимни контроли. Стана ясно, че до първата приятелска среща, на 15 януари срещу Фратрия, треньорът Гьоко Хаджиевски се надява да бъдат привлечени желаните от него играчи. Основната идея е да бъдат изпитани в предстоящите контроли, за да се разбере дали ще се впишат по най-бързия начин към стила на игра в отбора.

Очаква се Спартак да привлече пет-шест по-опитни нови играчи, които да вдигнат класата на варненския тим в битката за оцеляване. Както е известно, изминалата година бе съпроводена от сериозни финансови трусове, а фенове и приятели на клуба се включиха активно с финансови средства в подкрепа на поетата от ръководството спасителна инициатива.

На 9 януари клубното ръководство ще даде пресконференция, на която ще бъде представен финансов отчет за изминалия полусезон, както и плановете до края на настоящия сезон.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

  • 31 дек 2025 | 20:20
  • 3294
  • 2
Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

  • 31 дек 2025 | 16:05
  • 5172
  • 2
Локо (София) за Спас Делев: Той е по-добър отвсякога

Локо (София) за Спас Делев: Той е по-добър отвсякога

  • 31 дек 2025 | 14:42
  • 2911
  • 9
Лудогорец връща Дуа в Европа

Лудогорец връща Дуа в Европа

  • 31 дек 2025 | 12:20
  • 5016
  • 1
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 17764
  • 35
ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

  • 31 дек 2025 | 10:59
  • 9989
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 4525
  • 1
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10887
  • 4
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 16740
  • 70
Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

  • 1 яну 2026 | 09:08
  • 3474
  • 0
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

  • 1 яну 2026 | 09:19
  • 1899
  • 6
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

  • 1 яну 2026 | 10:32
  • 10675
  • 13