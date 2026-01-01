"Соколите" очакват нови попълнения до първата проверка

Спартак (Варна) започва новата година и зимната подготовка на 5 януари. "Соколите" вече уредиха три зимни контроли. Стана ясно, че до първата приятелска среща, на 15 януари срещу Фратрия, треньорът Гьоко Хаджиевски се надява да бъдат привлечени желаните от него играчи. Основната идея е да бъдат изпитани в предстоящите контроли, за да се разбере дали ще се впишат по най-бързия начин към стила на игра в отбора.

Очаква се Спартак да привлече пет-шест по-опитни нови играчи, които да вдигнат класата на варненския тим в битката за оцеляване. Както е известно, изминалата година бе съпроводена от сериозни финансови трусове, а фенове и приятели на клуба се включиха активно с финансови средства в подкрепа на поетата от ръководството спасителна инициатива.

На 9 януари клубното ръководство ще даде пресконференция, на която ще бъде представен финансов отчет за изминалия полусезон, както и плановете до края на настоящия сезон.



Пламен Трендафилов