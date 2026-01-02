14 години Чолизъм и стотици милиони: какво похарчи и спечели Атлетико след идването на Симеоне

Диего Симеоне отбелязва 14 години начело на Атлетико Мадрид. Неговото пристигане през зимата на сезон 2011/12 изведе отбора и целия клуб в друго измерение, превръщайки го в редовен участник в Шампионската лига – фактор, който отваря много възможности на пазара. Това доведе до повече от десетилетие на значими трансфери, както и на доходоносни продажби. През последните лета се въртяха много пари, а очакванията нарастват с предстоящото влизане на Apollo в акционерната структура, отчита "Ас".

Според данни на Transfermarkt през летните трансферни прозорци на 2024 г. и 2025 г. Атлетико е похарчил около 360 милиона евро, но също така е прибрал над 200 милиона от продажби. Съставът се е променил с повече от две трети от сезон 2023/24 досега. Осъществени бяха важни сделки, начело с Хулиан Алварес (75 милиона плюс бонуси), както и привличането на футболисти с настояще и бъдеще като Баена (42 милиона), Галахър (40), Льо Норман (34,5), Сьорлот (32), Ханко (26), Кардосо (24), Распадори (22) и други.



В същото време клубът се раздели с играчи, които донесоха сериозни приходи, като Жоао Феликс (52 милиона), Саму Агехова (32 милиона на различни вноски), Саму Лино (22), Вермеерен (20), Мората (17) и Де Пол (15, наскоро платени от Интер Маями).

Въпреки това най-бурното лято в историята на клуба остава това през 2019 г., когато се осъществи цялостна смяна на цикъла в Атлетико. Тогава си тръгнаха много ветерани като Годин, Филипе Луис и Хуанфран, а клубът реализира изключително доходоносни продажби. Сред тях бяха трансферът на Родриго Ернандес в Манчестър Сити за 70 милиона евро, на Люка Ернандес в Байерн за 80 милиона и на Гризман в Барселона за 120 милиона, към които по-късно бяха добавени още 15 милиона след допълнително споразумение. Със събраните средства клубът направи смел ход на пазара, привличайки обещаващия Жоао Феликс, който и до днес е най-скъпата покупка в историята на „дюшекчиите“ (127 милиона, платени на Бенфика). Към него се присъединиха Маркос Йоренте (30) и изцяло нова защита: Ермосо (25), Трипиър (22), Лоди (21) и Фелипе (20).

Общо клубът е платил 1,534 милиарда евро за нови футболисти и е получил 1,310 милиарда от продажби