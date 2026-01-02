Ал-Хилал пръв от саудитските грандове преминава в частни ръце

Саудитският футболен клуб Ал-Хилал скоро ще има нов частен собственик, разкри журналистът Бен Джейкъбс. Този ход ще изведе клуба от контрола на Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF).

Промяната в собствеността се обсъжда от известно време. Първоначалният план е бил PIF да стабилизира клуба, преди да го предаде на частен инвеститор.

🚨 Understand Al-Hilal are advancing on a new private owner taking the club away from PIF's control.



Takeover been on the cards for a while. PIF was only meant to stabilise the club with a structured exit plan for when the right investor emerges.



Al-Hilal are the closest… pic.twitter.com/x4260FOFNZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 1, 2026

Според информацията, от всички клубове, управлявани от фонда, Ал-Хилал е най-близо до финализиране на сделката за смяна на собствеността.

Другите водещи отбори като Ал-Насър, Ал-Итихад и Ал-Ахли също се движат в тази посока, но при тях не се очаква подобна промяна в близко бъдеще.