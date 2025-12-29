Популярни
»
Ще стигна 1000 гола, ако нямам контузии, сигурен е Кристиано

  • 29 дек 2025 | 11:02
  • 1619
  • 1
Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо беше обявен за играч на годината в Близкия изток на церемония на Globe Soccer в Дубай. Сред другите номинирани бяха Карим Бензема (Ал-Итихад), Салем Ал-Досари (Ал-Хилал) и Рияд Марез (Ал-Ахли).

Португалецът е все по-близо до голямата си цел да вкара 1000 гола в кариерата си. В момента той има 956.

"Голямо удоволствие е за мен да бъда на такава гала вечер с толкова много спортни личности. Това е едно от любимите ми събития, защото тук срещам невероятни хора, сред които е и съпругата ми. Да продължа да играя е трудно, но все още имам страстта и съм мотивиран да продължа. Няма значение дали играя в Близкия изток или Европа – искам да продължа да печеля трофеи и да достигна целта (1000 гола), за която всички знаят. Уверен съм, че ще стигна до там, ако нямам контузии", каза Роналдо.

Наградите Globe Soccer са ежегодна церемония по награждаване, която отличава най-големите постижения във футбола. Победителите в различните категории се определят чрез гласуване, припомня БТА.

През 2025 г. нападателят на Ал-Насър Роналдо достигна границата от 40 гола в рамките на една календарна година за 14-ти път в професионалната си кариера.

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда
