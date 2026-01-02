Футболист на Метц е сред пострадалите при трагедията в Швейцария

Юношата на Метц Тахирис Дос Сантос (19 г.) е сред пострадалите при тежкия инцидент в бар „Le Constellation“ в швейцарския ски курорт Кран-Монтана. В новогодишната нощ там имаше взрив и пожар, в резултат на което загинаха поне 47 души и поне 115 получиха наранявания. Дос Сантос е получил тежки изгаряния и е бил транспортиран с хеликоптер до клиника в Германия, където в момента получава медицински грижи. Той играе като ляв бек и през есента беше част от “Б” тима на Метц, който се състезава в третото ниво на френския футбол.

Предполага се, че огънят в заведението е причинен от фойерверки, запалени от младежи. Стотици туристи, предимно любители на зимните спортове, са празнували Нова година, но празненството се е превърна в голяма трагедия за тези, които са избрали да се забавляват в бар „Le Constellation“. Капацитетът на заведението е до 300 души, а още 40 могат да се настанят на малка тераса. Барът разполага и с мазе. В момента на избухването на ада е имало поне 200 души.

Експлозията, която е била чута, е станала около 01:30 часа местно време, половин час преди затварянето на бара. Според първоначалната информация от мястото на инцидента, тя е била причинена от фойерверки, поставени в бутилки шампанско, донесени от сервитьорите за посрещането на 2026 година.

Пламъците са достигнали тавана, който се е запалил. Огънят се е разпространил незабавно в заведението, и то само за няколко десетки секунди. Тъй като барът не е разполагал с аварийни изходи, всички са се втурнали към единствения изход, но по стълбите, водещи към приземния етаж, е имало счупени бутилки.

В съобщение ФК Метц обяви, че един от играчите на тяхната академия - Тахирис Дос Сантос, е сред ранените при пожара. Според клуба, който е на последно място в Лига 1, „Директорите, играчите, треньорите и служителите на клуба са в шок и обединяват мислите си, за да ги изпратят на Тахирис в тези часове, в които той страда на болнично легло“.

Според “Екип” младият играч е прекарвал няколко дни ваканция в планината с приятели, отсядайки в една от техните хижи. Той е трябвало да поднови тренировките си в понеделник.