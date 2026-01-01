Популярни
Фарке също се оплака от съдийството

  • 1 яну 2026 | 23:42
Наставникът на Лийдс Даниел Фарке, изрази задоволство от равенството 0:0 срещу Ливърпул в мач от 18-ия кръг на Премиър лийг. Подобно на колегата си Арне Слот, и той имаше претенции към някои съдийски отсъждания.

„Изправихме се срещу действащия шампион, който се намираше в отлична форма. Освен това, на стадиона се усещаше специалната атмосфера на новогодишен мач. Те бяха напълно подготвени, а от нас се изискваше да демонстрираме максимална устойчивост и организация“, заяви Фарке.

„Започнахме добре срещата, но, разбира се, имаше дълги периоди, в които трябваше да се браним и да работим на предела на възможностите си. Ливърпул владееше топката и отправи много удари, но без да създаде наистина чисти голови положения“, добави той.

„Много съм доволен от сухата мрежа, спечелената точка и манталитета, който момчетата показаха днес. Това е отлично равенство и много добра вечер за нас“, коментира мениджърът.

„Шестте минути добавено време – така и не разбрах откъде се взеха. През целия мач в наша полза бяха отсъдени съвсем малко нарушения. Бяха показани жълти картони и сега ме интересува защо в следващия мач ще бъдем без ключов играч като Итън Ампаду", възнегодува германецът.

„В момента атмосферата в съблекалнята е невероятна, не може да бъде по-добра. Бяхме много надеждни като отбор и действахме сплотено. Огромни похвали за целия ми екип и за момчетата“, завърши Фарке.

