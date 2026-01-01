Астън Вила плати 10 млн. евро за крило на Гремио

Бразилското крило Алисон е първото ново попълнение в състава на Астън Вила. 19-годишният флангови футболист бе представен от бирмингамци, след като сложи подписа си под дългосрочен контракт с клуба.

Според журналиста Фабрицио Романо, за правата му Астън Вила ще плати на Гремио 10 млн. евро, а още 2 млн. са заложени като бонуси.

Алисон е юноша на Гремио, като прави дебюта си в мъжкия футбол през юли 2024 година. През изминалия сезон той се превръща в основен играч и записва 34 за тима от Порто Алегре.

На "Вила Парк" младият бразилец ще играе с номер 47 на гърба. Той е петият представител на южноамериканската страна, който облича вишненочервената фланелка.

The boy from Brazil has arrived ✨ pic.twitter.com/l8lKu8VXta — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 1, 2026

