Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила плати 10 млн. евро за крило на Гремио

Астън Вила плати 10 млн. евро за крило на Гремио

  • 1 яну 2026 | 21:18
  • 711
  • 0
Астън Вила плати 10 млн. евро за крило на Гремио

Бразилското крило Алисон е първото ново попълнение в състава на Астън Вила. 19-годишният флангови футболист бе представен от бирмингамци, след като сложи подписа си под дългосрочен контракт с клуба.

Според журналиста Фабрицио Романо, за правата му Астън Вила ще плати на Гремио 10 млн. евро, а още 2 млн. са заложени като бонуси.

Алисон е юноша на Гремио, като прави дебюта си в мъжкия футбол през юли 2024 година. През изминалия сезон той се превръща в основен играч и записва 34 за тима от Порто Алегре.

На "Вила Парк" младият бразилец ще играе с номер 47 на гърба. Той е петият представител на южноамериканската страна, който облича вишненочервената фланелка.

Алисон е юноша на Гремио, като прави дебюта си в мъжкия футбол през юли 2024 година. През изминалия сезон той се превръща в основен играч и записва 34 за тима от Порто Алегре.

На "Вила Парк" младият бразилец ще играе с номер 47 на гърба. Той е петият представител на южноамериканската страна, който облича вишненочервената фланелка.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 10733
  • 35
Филип Кръстев се завърна сред титулярите на Оксфорд и се отчете с асистенция

Филип Кръстев се завърна сред титулярите на Оксфорд и се отчете с асистенция

  • 1 яну 2026 | 19:02
  • 4728
  • 2
Какво предстои през 2026-а: футболният календар за новата година

Какво предстои през 2026-а: футболният календар за новата година

  • 1 яну 2026 | 19:02
  • 2252
  • 0
Трус в Габон: правителството разформирова националния тим и отстрани капитана и Обамеянг

Трус в Габон: правителството разформирова националния тим и отстрани капитана и Обамеянг

  • 1 яну 2026 | 17:26
  • 13395
  • 3
Бивша звезда на Берое пред изненадващ трансфер в Ривър Плейт

Бивша звезда на Берое пред изненадващ трансфер в Ривър Плейт

  • 1 яну 2026 | 17:22
  • 2859
  • 0
Вече се спрягат интересни варианти за нов мениджър на Челси

Вече се спрягат интересни варианти за нов мениджър на Челси

  • 1 яну 2026 | 17:11
  • 10190
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 10733
  • 35
Съндърланд - Ман Сити, Родри се завръща в групата

Съндърланд - Ман Сити, Родри се завръща в групата

  • 1 яну 2026 | 21:11
  • 1826
  • 1
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 22782
  • 90
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 17637
  • 18
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 36881
  • 218
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 26791
  • 47