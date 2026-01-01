Звездите, които все още са с изтичащи договори през това лято

Първи януари е важна дата не само в календара, но и във футбола. Този ден се свързва не само с началото на зимния трансферен прозорец, но и с началото на 6-месечния период, в който на клубовете им е позволено да преговарят и да подписват предварителни договори с играчите, чиито контракти изтичат в края на сезона. На този етап се очертава да бъде много интересно през това лято по отношение на футболистите, които ще бъдат свободни агенти в разгара на Мондиал 2026.

Сред вратарите безспорно изпъква името на вратаря на Милан Майк Менян. Неговият клуб определено има желание да поднови договора му, след като през лятото френският национал беше пред трансфер в Челси. През последните месеци неговото име беше свързвано с редица водещи клубове както в Италия, така и в чужбина, но все още има неяснота около неговото бъдеще. Градският съперник Интер сигурно ще позволи на Ян Зомер да напусне като свободен агент предвид неубедителните му изяви през този сезон. Друг известен вратар, който може да смени тима си през трансферна сума, е стражът на Нюкасъл Ник Поуп. Мануел Нойер от Байерн (Мюнхен) пък може да прекрати кариерата си на 39-годишна възраст, а сънародникът му Щефан Ортега най-вероятно ще си тръгне от Манчестър Сити. От Саудитска Арабия пък могат да потеглят Едуар Менди от Ал-Ахли и Ясин Буну от Ал-Хилал.

✍️ Goalkeepers out of contract in 2026:



🔸 Manuel Neuer (FC Bayern München)

🔸 Yann Sommer (Inter Milan)

🔸 Mike Maignan (AC Milan)

🔸 Nick Pope (Newcastle United)

🔸 Stefan Ortega (Manchester City)

🔸 Edouard Mendy (Al-Ahli)

🔸 Bono (Al-Hilal)

🔸 Illan Meslier (Leeds United)

🔸… pic.twitter.com/lX3szkPVUy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 18, 2025

При централните защитници изборът определено е още по-голям. „Най-горещи“ са имената на Дайо Упамекано и Марк Геи, като техните ситуации са различни. Байерн (Мюнхен) прави всичко възможно, за да задържи френския национал, докато капитанът на Кристъл Палас твърсо е решил да премине в по-голям клуб. Двама от настоящите бранители на Реал Мадрид Антонио Рюдигер и Дейвид Алаба също са изтичащи договори, като засега има противоречиви информации относно възможността да останат на „Бернабеу“. Любопитното е, че и двамата преминаха в отбора като свободни агенти. Това може да направи и Ибрахима Конате, който също все още не е преподписал с Ливърпул въпреки опитите на клуба. Капитанът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър, Джон Стоунс от градския съперник Манчестър Сити, Андреас Кристенсен от Барселона и Калиду Кулибали от Ал-Хилал също заслужават да бъдат споменати, макар и да няма много шум около тях. В Интер пък подготвят раздяла с ветераните Франческо Ачерби и Стефан де Фрай.

○● Some free agents in the summer 👀 pic.twitter.com/zGDg2tintw — Max Statman (@emaxstatman) October 18, 2025

По отношение на бековете, по-интересни потенциални свободни агенти има на левия фланг. Сред тях изпъква опитният играч на Ливърпул Андрю Робъртсън, към когото могат да се добавят още двама представители на Премиър лийг - Виталий Миколенко от Евертън и Райън Сесеньон от Фулъм, а също така и Рафаел Герейро от Байерн. Отдясно пък с изтичащи договори са капитанът на Реал Мадрид Даниел Карвахал, възродилият кариерата си в Селта Оскар Мингеса, Мехмет Зеки Челик от Рома и Такехиро Томиясу, който наскоро подписа с Аякс, но само до края на сезона.

Some of free agents in the summer 👀 pic.twitter.com/EyFOFu71mA — Max Statman (@emaxstatman) November 9, 2025

В халфовата линия, подобно в центъра на отбраната, има редица имена, които привличат вниманието. Такова е на един от лидерите на Манчестър Сити Бернардо Силва, който е ухажван от редица от европейските грандове. Неговият сънародник Рубен Невеш пък е готов да се завърне в Премиър лийг, след като прибра много милиони в саудитския Ал-Хилал. Перспективният полузащитник на Фейенорд Кентен Тимбър, Уестън Маккени от Ювентус и Юлиан Брант от Борусия (Дортмунд) също все още не са подновили своите споразумения с настоящите си клубове. Не бива да забравяме и за Леон Горетцка от Байерн, Коке от Атлетико Мадрид, Каземиро от Манчестър Юнайтед и Ив Бисума от Тотнъм и Лоренцо Пелегрини от Рома. В Саудитска Арабия пък с изтичащи договори са Фабиньо от Ал-Итихад, Франк Кесие от Ал-Ахли и Марсело Брозович от Ал-Насър. Лука Модрич също има контракт до това лято, но с опция за още една година, от която най-вероятно Милан ще се възползва.

В атака отново по-интересно е в центъра на терена, като Серж Гнабри от Байерн, Садио Мане от Ал-Насър и Адама Траоре от Фулъм са най-известните крила с контракти, които ще приключат скоро. Очаква се едно от най-големите имена на свободния трансферен пазар да бъде нападателят на Барселона Роберт Левандовски, който може да бъде заменен от Душан Влахович, който със сигурност ще си тръгне от Ювентус за без пари. Други опитни и доказани нападатели с изтичащи договори са Карим Бензема от Ал-Итихад, Пауло Дибала от Рома, Мауро Икарди от Галатасарай и Мемфис Депай от Коринтианс.