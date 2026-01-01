Джеси Дигинс записа втора поредна победа в "Тур дьо ски"

Американката Джеси Дигинс започна 2026 година по същия начин, по който завърши и 2025-а - с победа в старт от веригата "Тур дьо ски".

След като в сряда водачката в класирането за Световната купа по ски бягане спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах, днес тя бе недостижима и в преследването на 20 километра на същото място.

Дигинс използва по най-добрия начин първата си стартова позиция и не позволи на конкурентките ѝ да я застигнат. Американката тръгна с близо минута аванс пред всички останали и измина дистанцията за 52 минути и 14.8 секунди.

Втори на минута и 35.2 секунди приключи шведката Моа Илар, която изпревари с три десети от секундата австрийката Тереза Щадлобер, останала на трета позиция.

С победата си Дигинс увеличи преднината си на върха в класирането на "Тур дьо ски". Американката има аванс от 1:36 минути пред Илар и Щадлобер при две оставащи състезания до края на веригата. Следващото от тях е на 3 януари във Вал ди Фиеме, където ще има спринт в класическия стил.

В класирането за Световната купа американката отново води с 837 точки, пред Илар със 786 и шведката Мая Далквист с 561 точки.