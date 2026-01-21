Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Япония включи в олимпийския отбор звездата Аюму Хирано въпреки контузиите му

Япония включи в олимпийския отбор звездата Аюму Хирано въпреки контузиите му

  21 яну 2026 | 10:31
Япония включи в олимпийския отбор звездата Аюму Хирано въпреки контузиите му

Олимпийският шампион по сноуборд в дисциплината халфпайп Аюму Хирано беше включен в състава на Япония за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, които ще се проведат другия месец, въпреки контузиите. Хирано падна много лошо през уикенда на състезание в Швейцария и получи доста сериозни травми.

27-годишният сноубордист се разби по време на състезанието от Световната купа в Лаакс, като напусна трасето по средата на финала с нарязано лице и силни болки в долната част на тялото.

В допълнение към златото си от Пекин 2022, Хирано спечели сребърни медали на халфпайп в Пьончан 2018 и Сочи 2014. Така той ще се стреми да стане първият японски зимен олимпиец с медали, спечелени в четири поредни Зимни игри.

Япония ще бъде представена в халфпайпа още от Юто Тоцука и Рука Хирано.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари с център Милано, но голяма част от съоръженията са доста отдалечени от най-големия град на Северна Италия и се намират в курорта Кортина д’Ампецо.

