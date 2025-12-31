Популярни
Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

  • 31 дек 2025 | 18:12
Джеси Дигинс триумфира в масовия старт на "Тур дьо ски"

Джеси Дигинс спечели масовия старт на пет километра при жените от веригата "Тур дьо ски" в Тоблах, с което донесе втора победа за тима на САЩ в рамките на няколко часа. Тя дублира успеха на сънародника си Гъс Шумахер, който зае първото място в същата дисциплина при мъжете по-рано днес.

Дигинс, която се цели в спечелването на "Тур дьо ски" за трети път в кариерата си, измина дистанцията за 10 минути и 51.2 секунди. Втора на 5.5 секунди се класира шведката Емма Рибом, а нейната сънародничка Моа Илар допълни тройката с изоставане от 6.9 секунди.

Фрида Карлсон, която спечели "Тур дьо ски" през сезон 2022/23 и бе една от фаворитките за победата и тази година, завърши едва на 52-ро място, с което практически се прости с надеждите си за краен успех.

В класирането за "Тур дьо ски" след три от общо шест старта води Дигинс с аванс от 50 секунди пред норвежката Астрид Слинд, която днес бе на 12-о място. Трета на точно една минута изоставане е Моа Илар.

Дигинс оглавява и общото класиране за Световната купа със 787 точки, пред Илар със 739 и Йонна Сундлинг (Швеция) с 537.

В четвъртък за участничките в "Тур дьо ски" предстои преследване на 20 километра.

