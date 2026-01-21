Втора победа за Малена Замфирова на Европейската купа в Банско

Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  • 21 яну 2026 | 13:39
  • 437
  • 1

Българите Малена Замфирова и Кристиан Георгиев спечелиха стартовете в паралелния гигантски слалом от Европейската купа по алпийски сноуборд в Банско.

За 16-годишната Замфирова това е втора поредна победа, след като тя спечели и първия паралелен гигантски слалом във вторник. Това обаче бе съвсем очаквано предвид силното ѝ представяне на Световната купа в Банско през уикенда, когато тя записа четвърто и пето място.

Във финала младата българка се наложи над Лариса Гасер от Швейцария. Третото място остана за Дария Белова от Австрия, която в малкия финал се наложи над Юна Танигучи от Германия.

От останалите българки най-предно класиране постигна Аглика Георгиева, която достигна до четвъртфиналите и остана осма. Теодора Пенчева е на 13-о място.

При мъжете България излъчи двама души на подиума. Победата взе Кристиан Георгиев, който във финала се справи с италианеца Фабиан Лантшнер. За Георгиев това е втора титла от старт в Европейската купа след победата му в Давос през март миналата година.

Трети в днешния ден се класира Петър Гергьовски, който изпревари в малкия финал Адам Починек от Чехия.

С днешните стартове за Европейската купа в Банско се закрива дългата състезателна седмица, която започна с кръга от Световната купа, в който по-големият брат на Малена - Тервел Замфиров регистрира първата си победа в състезание на това ниво.

