  1. Sportal.bg
  2. Челси
  Мареска: Нужно е да разберем защо губим контрола върху мачовете

Мареска: Нужно е да разберем защо губим контрола върху мачовете

  • 29 дек 2025 | 15:42
  • 400
  • 3

След като спечели само точка в последните си два мача в Премиър лийг, тимът на Челси ще търси с всички сили успеха срещу Борнемут в двубой, който е утре (вторник) вечер. В събота лондончани загубиха вкъщи с 1:2 от Астън Вила, след като преди това водеха в резултата.

Мениджърът Енцо Мареска търси отговори на въпроса защо съставът му не се възползва от моментите, в които има аванс в резултата: "Опит? Не знам. Не мисля, че е случайно. Когато нещо продължава да се случва, то не е случайно. Трябва да разберем причината. Независимо дали печелим, губим или правим равенство, щом допуснем гол, губим малко контрол. Трябва да разберем защо се случва това.“

“Сега на всяка цена трябва да надвием Борнемут, абсолютно… Много е важно да завършим годината по най-добрия начин. Отново, със сигурност, ще бъде още един труден мач, защото всички са такива, но трябва да започнем да печелим двубоите възможно най-скоро“, продължи наставникът.

“В този момент целта ни е да се класираме за Шампионската лига. Ето защо трябва да бъдем уверени и да мислим, че с надежда можем отново да се доближим до тези, които са пред нас. Срещу Астън Вила получихме пет жълти картона и е нужно да анализираме всеки от тях, но като цяло нямах усещането, че имаме дисциплинарен проблем”, смята Мареска.

Двама от основните играчи на тима - Рийс Джеймс и Коул Палмър, не са в оптимална кондиция след сблъсъка с Вила, заради което не е ясно дали ще са на линия за мача на “Стамфорд Бридж”. “Трябва да видим в какво състояние са. След това ще решим. Рийс се справя много добре, независимо на коя позиция играе, той помага много. След натоварването срещу Астън Вила ще трябва да видим как е за мача с Борнемут. Но отново – щастливи сме, че е здрав“, завърши италианецът.

