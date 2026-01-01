Вижте всички 1/8-финали в Купата на африканските нации

С изиграването на заключителните мачовете от груповата фаза на Купата на африканските нации в последния ден на миналата година се изясниха всички осминафинални двойки в турнира.

Първият етап от елиминациите в КАН ще се проведе четири дни: 3-6 януари, като във всеки от тях ще се играят по две срещи. Ранните мачове ще бъдат от 18:00 часа, а късните от 21:00. Началото ще бъде поставено от Сенегал – Судан, а след това ще играят Мали – Тунис. На втория ден домакинът Мароко ще се изправи срещу Танзания, а Южна Африка ще премери сили с Камерун. В третия ден Египет ще се опита да отстрани Бенин, а Нигерия ще излезе срещу дебютанта Мозамбик. Осминафиналите ще бъдат завършени от двубоя между Алжир и ДР Конго, както и от сблъсъка на шампиона Кот д'Ивоар с Буркина Фасо.

Четвъртфиналните двойки ще се определят от победителите във всеки различен ден, като мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 9 и 10 януари.