Мърфи е убеден, че никога няма да получи шанс срещу Волкановски

Лирон Мърфи все още се опитва да проумее защо е бил подминат за мач за титлата на UFC в категория перо, след като Диего Лопес получи реванш срещу шампиона Александър Волкановски за UFC 325 през януари.

Въпреки впечатляващата си серия от 10 мача без загуба в UFC, включваща зашеметяващ нокаут със завъртане и удар с лакът срещу Арън Пико, организацията предпочете да даде на Лопес втори шанс срещу Волкановски, след като бразилецът загуби с решение през април.

Колкото и болезнено да е, че не получава шанс за титлата, Мърфи признава, че най-лошата част от цялата ситуация може би е пропуснатата възможност да се изправи срещу велик боец като Волкановски.

Макар Волкановски да не е правил изявления за бъдещето си след предстоящия шампионски двубой, Мърфи е убеден, че двукратният шампион е предопределен да сложи край на кариерата си през януари.

„Сега няма да получа шанс да се бия с Волкановски“, заяви Мърфи относно пропуснатия шанс за титлата в подкаста на Деметриъс Джонсън. „Знам, че той ще се оттегли след този мач.“

„Това е легенда. Да мога да тествам уменията си срещу легенда, да имам името му в биографията си, е нещо огромно. Това е нещо, което никога няма да мога да получа сега. Не защото не съм го заслужил, а очевидно заради фаворизиране и каквото и да е друго“, добави той.

Мърфи искрено е вярвал, че приемането на мач с кратко предизвестие срещу Пико на UFC 319 ще му осигури тази възможност, и той постави силен акцент върху представянето си, постигайки брутален нокаут.

Вместо това Лопес получава реванш след победа над Жан Силва, а Мърфи все още чака своя шанс отстрани.

„Мислех, че това е сделката“, каза Мърфи за приемането на двубоя с Пико. „За мен, очевидно, ние сме бойци за пари, трябват ни пари, трябва да се бием, но аз искам този шанс за титлата. Това е наследство. Това ме устройва и мен.“

След като мачът за титлата засега е извън обсега му, Мърфи очаква следващият му двубой да се състои най-вероятно през март, когато се предвижда UFC да се завърне в Англия.

„Вярвам, че ще ме включат в картата за Лондон. Поне така изглежда“, разкри Мърфи. „Мисля, че ще ме включат в Лондон. Мисля, че ще бъде или [Мовсар Евлоев, или Алджамейн Стърлинг]. Не ми пука. За мен това е един и същ мач. Алджамейн Стърлинг или Мовсар – един и същ мач. Един и същ проблем. Подобни стилове. Подготвям се за този двубой през март“, допълни той.

„Ако Волкановски спечели, титлата ще бъде овакантена и моят мач може да бъде за нея“, каза Мърфи. „На това се надявам. Може би, може би не, ще видим.“