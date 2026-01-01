Популярни
IBF нареди мач между Канело Алварес и Ослейс Иглесиас за вакантната титла

  • 1 яну 2026 | 08:29
  • 1427
  • 0
Канело Алварес има възможност да се завърне директно в битка за световна титла, ако пожелае.

Камил Естефан от "Eye of the Tiger Managemen"t твърди, че Международната боксова федерация (IBF) е наредила на Канело Алварес да се изправи срещу топ претендента Ослейс Иглесиас (14-0). Двубоят ще бъде за титлата в суперсредна категория, която Терънс Кроуфорд оваканти. Журналистът Джейк Донован уточнява, че IBF е „изпратила покани за започване на преговори“, като дава на двата лагера тридневен срок да приемат или откажат.

В последната ранглиста на IBF Иглесиас заема първо място, след като разгроми Владимир Шишкин във финален елиминаторен мач, докато Канело е под номер три. След тях се нареждат Хайме Мунгия, наскоро победеният Калъм Симпсън, Хамза Шийраз, Павел Силягин и Симон Цахенхубер.

