Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

  • 31 дек 2025 | 16:57
  • 829
  • 0
Почина легендата на българския тенис Стефан Цветков

В последния ден от 2025 г. почина легендарният български тенисист Стефан Цветков - Големия Цъф. Той напусна този свят на 84-годишна възраст. Новината бе съобщена от bTV Sport и сина на Стефан Цветков, също Стефан Цветков, президент на родната тенис федерация.

„Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане“, написа Цветков-младши във Facebook.

Цветков е роден на 11 август 1941 г. в София. Първоначално тренира футбол в ЦСКА, но заедно с приятели се запалва по тениса заради известните състезатели Генчо Михайлов, Милчо Михайлов и най-вече Владимир Томов, който тогава е национал.

Така през 1954 г., когато е на 13 години, той стъпва на тенис на кортовете на Спартак (впоследствие Левски-Спартак). Започва да тренира усилено и резултатите не закъсняват. 

Активен състезател е до 40-годишна възраст, като участва на общо 25 държавни първенства. Играл е на всички 5 национални спартакиади.

Цветков е многократен юношески шампион на страната, бил е и студентски шампион на България, а също двукратен шампион на двойки, в тандем с Цветан Цолов.

Големия Цъф е национал в периода 1959-1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа "Дейвис", така и за европейското отборно първенство King`s cup.

След края на тенис кариерата си той става журналист, а в предаването "Всяка неделя" води рубриката "Спортни свидетелства".

 Той е и сред организаторите на двете издания на турнира "Академик" в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата на АТР Volvo Grand Prix.

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на семейството и близките на Стефан Цветков.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас иска Анди Мъри за треньор

Алкарас иска Анди Мъри за треньор

  • 31 дек 2025 | 07:34
  • 2090
  • 1
Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

  • 30 дек 2025 | 20:00
  • 1612
  • 0
Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

  • 30 дек 2025 | 19:18
  • 1344
  • 0
Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

  • 30 дек 2025 | 16:16
  • 3241
  • 11
Джокович назова идолите от детството си

Джокович назова идолите от детството си

  • 30 дек 2025 | 15:45
  • 3004
  • 0
Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

  • 30 дек 2025 | 15:10
  • 6209
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 7878
  • 77
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 8941
  • 86
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 8239
  • 6
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 5000
  • 6
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 9927
  • 24
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 6639
  • 10