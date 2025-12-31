Популярни
Адриан Андреев започна с победа в Маракеш

  • 31 дек 2025 | 16:30
  • 418
  • 0
Адриан Андреев започна с победа в Маракеш

Адриан Андреев започна с победа участието си на турнира на клей в мароканската столица Маракеш с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В двубой от първия кръг българският тенисист се справи с представителя на домакините Ясин Смиж с 6:2, 6:3 за час и 52 минути игра.

Андреев спечели последните пет гейма в първия сет, както и пет от откриващите шест във втория сет. Срещата обаче се проточи, след като българинът не успя да реализира четири мачбола при подаване на противника си, а след това допусна и пробив, с който Смиж съкрати изоставането си във втория сет до 3:5 гейма.

До обрат обаче не се стигна, тъй като бившата втора ракета на България успя да стигне до нов пробив в деветия гейм, с който приключи срещата.

Във втория кръг Андреев ще играе с италианеца Силвио Менкалия, който започна с трисетова победа над четвъртия в схемата Максим Жанвие от Франция.

