Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Победа на двойки и загуба на сингъл за Шиникова в Найроби

Победа на двойки и загуба на сингъл за Шиникова в Найроби

  • 31 дек 2025 | 16:16
  • 303
  • 0
Победа на двойки и загуба на сингъл за Шиникова в Найроби

Победа и загуба записа българката Изабелла Шиникова на тенис турнира на клей в Найроби с награден фонд от 30 000 щатски долара.

На двойки Шиникова и Наталия Сенич от Сърбия, които са поставени под номер 2 в схемата, надиграха с 6:3, 6:4 Мадхурима Савант от Индия и Сяо Лесюе, с което постигнаха победа в първия кръг

И в двата сета Шиникова и Сенич имаха преднина от по 5:1 гейма, като във втория сет те имаха и три мачбола на свой сервис при резултат 5:2, но допуснаха Савант и Лесюе да реализират пробив. Все пак при следващата си възможност да затворят мача на свой сервис те успяха да го направят, за да се класират на четвъртфиналите. Там техни съпернички ще бъдат Неира Санон от Франция и Анук Вандевелде от Белгия.

Преди да запише победата си на двойки, Шиникова игра мач и в надпреварата на сингъл. В него тя отстъпи с 0:6, 4:6 пред 19-годишната французойка Алиса Регер.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас иска Анди Мъри за треньор

Алкарас иска Анди Мъри за треньор

  • 31 дек 2025 | 07:34
  • 2089
  • 1
Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

  • 30 дек 2025 | 20:00
  • 1612
  • 0
Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

  • 30 дек 2025 | 19:18
  • 1343
  • 0
Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

  • 30 дек 2025 | 16:16
  • 3241
  • 11
Джокович назова идолите от детството си

Джокович назова идолите от детството си

  • 30 дек 2025 | 15:45
  • 3004
  • 0
Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

  • 30 дек 2025 | 15:10
  • 6208
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 7873
  • 77
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 8934
  • 86
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 8233
  • 6
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 4993
  • 6
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 9916
  • 24
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 6625
  • 10