Екипът на Усик обмисля сблъсък с Уайлдър на пролет

Шампионският пояс в тежка категория може да се завърне на американска земя за първи път от близо пет години. Символично, в събитието ще участва и последният американец, който се е борил за същата титла.

Егис Климас, дългогодишният мениджър на обединения шампион в тежка категория Александър Усик, информира базираното в Дубай издание "The National", че евентуален сблъсък с Дионтей Уайлдър може да се състои на Западния бряг на САЩ в края на април или началото на май, ако бъде официално договорен.

Преговорите за вече одобрената доброволна защита на титлата продължават, въпреки че благословията на санкциониращите органи беше най-малката грижа. Редица детайли все още се нуждаят от уточняване, но не се очаква нито един от тях да се превърне в непреодолима пречка.

Ключов елемент е промоутърът на събитието. Климас не разкри с кои групи преговаря в момента, освен че уточни, че "Riyadh Season" няма да бъде замесен.

„Не, всъщност това е друга група от Съединените щати“, заяви Климас пред The National по време на откриването на Световния спортен форум в Дубай. „Не мога да кажа, че той няма да се бие в Riyadh Season [в бъдеще]. Може и да се бие, но към момента нямаме никакви оферти или нещо подобно от тях.“

Усик си партнира с Riyadh Season и Турки Алалших за двата си мача срещу Тайсън Фюри.

Първата им среща беляза първия мач за безспорната титла в тежка категория от 25 години насам, спечелен от Усик (24-0, 15 нокаута) с разделено съдийско решение на 18 май в Рияд. Те се завърнаха в саудитската столица за реванша си на 21 декември, където Усик постигна по-убедителна победа по точки.

Фюри незабавно обяви оттеглянето си, въпреки че – в типичния си стил – вече намекна за завръщане.

Оттогава Усик се е бил само веднъж. Това се случи срещу лондончанина Даниел Дюбоа, когото той спря в петия рунд на реванша им на 19 юли на стадион „Уембли“, за да стане за втори път безспорен шампион в тежка категория. Riyadh Season не участваше пряко в събитието, но беше основен спонсор, какъвто е случаят с всички събития на Queensberry Promotions.

Идеята за сблъсък с Уайлдър във Вегас или Лос Анджелис ще отведе Усик в Щатите за първи път от октомври 2019 г., когато той направи своя дебют в тежка категория. Бившият безспорен шампион в полутежка категория се качи в по-горната дивизия и нокаутира късния заместник Чаз Уидърспун в седмия рунд на главното събитие на DAZN в Чикаго, Илинойс.

По това време Уайлдър (44-4-1, 43 нокаута) все още беше непобеденият шампион на WBC в тежка категория.

Усик детронира Антъни Джошуа в срещата им през септември 2021 г. в Северен Лондон, след което го победи с разделено съдийско решение в реванша им през август 2022 г. в Рияд. Фюри победи Дилиън Уайт с нокаут в шестия рунд на „Уембли“, преди да изиграе три поредни мача в Рияд – двата си сблъсъка с Усик, предшествани от демонстративен мач с Франсис Нгану през октомври 2023 г.

Уайлдър има баланс 2-4 в последните си шест битки. Той нокаутира Роберт Хелениус в първия рунд на срещата им през октомври 2022 г. в Бруклин, Ню Йорк. Победата беше последвана от две поредни загуби от Джоузеф Паркър и Джилей Джан в Рияд, като втората изглеждаше, че слага брутален край на забележителната му кариера.

Вместо това Уайлдър си взе дълга почивка, преди да се завърне на ринга на 27 юни тази година. Липсата на игрова практика беше очевидна, но Уайлдър успя да спре Тайрел Херндън в седмия рунд в Уичита, Канзас.

Победата на Усик над Уидърспун беше последният от трите му мача в САЩ. Олимпийският златен медалист от 2012 г. направи първата защита на титлата си на WBO в полутежка категория с победа със спиране над Табисо Мчуну през декември 2016 г. в Ингълуд, Калифорния. Четири месеца по-късно той се отправи към Източното крайбрежие, където надигра Майкъл Хънтър в защита на титлата през април 2017 г. в Оксън Хил, Мериленд.

Усик продължи, за да обедини напълно полутежката категория, преди да се качи в тежка. След първата му победа над Фюри, която го направи безспорен шампион, той задържа всички титли само пет седмици. Украинецът оваканти пояса на IBF, за да позволи на Дюбоа и Джошуа да се бият за пълната версия на титлата, а не само за временната.

Дюбоа унищожи Джошуа в рамките на пет рунда, само за да върне пояса на Усик в реванша им през юли. Фюри все още държи титлата на IBF, заедно с тези на WBC и WBA. Той обаче се раздели с пояса на WBO, за да избегне задължителен обединителен двубой с Фабио Уордли.

Въпреки че не проведе този мач, Усик отхвърли слуховете за оттегляне и настоя, че му остават поне още две години на ринга.

Засега краткосрочната му цел изглежда е да изпълни някои от последните си желания в бокса – оттук и интересът му към Уайлдър като предпочитан съперник.

„Уайлдър е едно от най-големите имена, срещу които Александър все още не се е изправял“, изтъкна Климас. „Той все още е в добра форма и е активен боксьор, така че е интересен. Освен това, мачът ще бъде в Съединените щати.“