Ана Иванович носи 200 000 евро на ръката си!

Ана Иванович отново привлече вниманието – този път не с новини за развода и с Бастиан Швайнщайгер, а с луксозен детайл. Бившата тенис шампионка сподели снимка от дома си в празнична обстановка, а часовникът на ръката ѝ не остана незабелязан от публиката.

Става въпрос за Rolex Day-Date 36 ref. 128238, известен с прякора „Пъзел“ – един от най-необичайните и редки модели, които известната швейцарска марка представи през последните години.

Часовникът е изработен от жълто злато, с диаметър 36 милиметра, и беше представен за първи път на престижното изложение Watches&Wonders 2023. Това, което отличава този модел, е необичайният циферблат, чийто дизайн напълно се отклонява от класическата естетика на Rolex. Шарените, почти абстрактни мотиви направиха така, че „Пъзел“ да изглежда като часовник, който на пръв поглед не бихте свързали с консервативния имидж на марката от Женева.

Именно поради краткото си производство – моделът вече не се предлага – „Пъзел“ стана изключително търсен сред колекционерите. На вторичния пазар цената му днес достига, дори надхвърля, сумата от 200 000 евро, което поставя този часовник в челните редици на ексклузивните съвременни издания на Rolex.