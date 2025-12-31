Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ана Иванович носи 200 000 евро на ръката си!

Ана Иванович носи 200 000 евро на ръката си!

  • 31 дек 2025 | 14:38
  • 972
  • 0
Ана Иванович носи 200 000 евро на ръката си!

Ана Иванович отново привлече вниманието – този път не с новини за развода и с Бастиан Швайнщайгер, а с луксозен детайл. Бившата тенис шампионка сподели снимка от дома си в празнична обстановка, а часовникът на ръката ѝ не остана незабелязан от публиката.

Става въпрос за Rolex Day-Date 36 ref. 128238, известен с прякора „Пъзел“ – един от най-необичайните и редки модели, които известната швейцарска марка представи през последните години.

Часовникът е изработен от жълто злато, с диаметър 36 милиметра, и беше представен за първи път на престижното изложение Watches&Wonders 2023. Това, което отличава този модел, е необичайният циферблат, чийто дизайн напълно се отклонява от класическата естетика на Rolex. Шарените, почти абстрактни мотиви направиха така, че „Пъзел“ да изглежда като часовник, който на пръв поглед не бихте свързали с консервативния имидж на марката от Женева.

Именно поради краткото си производство – моделът вече не се предлага – „Пъзел“ стана изключително търсен сред колекционерите. На вторичния пазар цената му днес достига, дори надхвърля, сумата от 200 000 евро, което поставя този часовник в челните редици на ексклузивните съвременни издания на Rolex.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас иска Анди Мъри за треньор

Алкарас иска Анди Мъри за треньор

  • 31 дек 2025 | 07:34
  • 1923
  • 1
Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

Джокович ще играе поне до Игрите в Лос Анджелис

  • 30 дек 2025 | 20:00
  • 1578
  • 0
Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

Бъдещи тенис звезди блеснаха на коледен турнир в София

  • 30 дек 2025 | 19:18
  • 1297
  • 0
Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

Кирьос за мача със Сабаленка: Всички хейтъри гледаха

  • 30 дек 2025 | 16:16
  • 3173
  • 10
Джокович назова идолите от детството си

Джокович назова идолите от детството си

  • 30 дек 2025 | 15:45
  • 2964
  • 0
Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

Григор Димитров: Благодарен съм, защото лесно можеше да се самосъжалявам

  • 30 дек 2025 | 15:10
  • 6161
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 6738
  • 69
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 7836
  • 85
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 6998
  • 6
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 2795
  • 5
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 7276
  • 20
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 3508
  • 1