Талант на Ботев е желан от чуждестранни клубове

  • 30 дек 2025 | 10:18
  • 789
  • 0
Атакуващият полузащитник на Ботев Пловдив Самуил Цонов е попаднал в полезрението на куп чуждестранни клубове. Десетки скаутски структури са потърсили информация от "канарчетата" за футболиста. 17-годишният талант взе участие в 5 мача и отбеляза 1 гол през есента в Първа лига, като изигра и един двубой за купата.

През миналия сезон риташе за дубъла на канарчетата във втория ешелон. Цонов е юношески национал до 19 г. Преди това бе част от селекцията до 17 години. Скаутите отчитат, че младокът не се страхува да влиза в боя и в мъжкия футбол въпреки все още ранната си възраст. Той е гледан от клубове от Италия, Белгия, Нидерландия.

Междувременно бившият играч на "канарчетата", който действаше на неговата позиция - испанецът Антонио Перера, ще продължи кариерата в родината си. Той е пред договор с третодивизионния Луго.

Ботев Пловдив ще се събере за първа тренировка за 2026 година на 5 януари (понеделник). Ден по-рано "канарчетата" ще минат медицински изследвания. По време на зимната си подготовка възпитаниците на Димитър Димитров-Херо ще изиграят общо пет контролни срещи. Четири от тях ще бъдат в Турция, а една проверка ще се състои на базата в Коматево.

"Жълто-черните" ще проведат подготвителен лагер в Лара (Турция) в периода 17 - 31 януари.

