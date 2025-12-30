Популярни
Питас проговори за бъдещето си

  • 30 дек 2025 | 09:33
  • 310
  • 0
Питас проговори за бъдещето си

Нападателят на ЦСКА - Йоанис Питас, говори пред SPORT FM 95.0 в благотворително предаване. Той коментира бъдещето си при "армейците" и заяви, че все още му е рано да се завръща в Кипър.

"Бях скромен от малък, продължавах да работя и винаги мислех за това. Добре, имах съмнения, но също така много вярвах в себе си. Винаги съм искал да играя футбол и се стигна до чужбина", заяви Питас.

"Все още е рано да се завръщам, но не изключвам нито един отбор", бе отговорът на нападателя за евентуално завръщане в Кипър.

"Засега съм в ЦСКА, ще видим какво ще стане в бъдеще. Искам да продължа да играя в чужбина и искам да подпиша още един договор в чужбина на 32 години, когато договорът ми с българския отбор изтече. Ще бъда в добра форма и затова бих искал да продължа в чужбина", коментира Питас.

Нападателят на ЦСКА говори и за интерес от Олимпиакос в миналото.

"Със сигурност имаше нещо, но интересът ми да отида там не беше толкова голям. Аз съм играч, който не иска да стои на пейката, затова, въпреки че имаше интерес, той не беше толкова силен", заяви 29-годишния кипърец.

